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  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
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  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
  • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

Больше не доступен

ProCare Auto CurlerАвтостайлер для завивки

HPS940/00

4.7
| (19) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт

1 награда

Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
Автостайлер Philips ProCare Auto позволяет создавать превосходные локоны. Благодаря профессиональному бесщеточному мотору прядь волос автоматически накручивается на титаново-керамический нагревательный корпус, нагревается и завивается — всегда идеальные локоны.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

с бесщеточным мотором и титаново-керамическим корпусом

Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

  • Титаново-керамический корпус

  • Бесщеточный мотор

  • 3 настройки температуры и времени

  • Профессиональные результаты укладки

Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

Щипцы для завивки Philips ProCare Auto накручивают прядь волос на нагревательный корпус для создания идеальных локонов.

Титаново-керамический корпус

Титаново-керамический корпус

Профессиональный титаново-керамический корпус для быстрой завивки, гладких и блестящих волос. Титаново-керамическое покрытие корпуса равномерно распределяет тепло и создает превосходные локоны благодаря идеально гладкой поверхности.

Профессиональный бесщеточный мотор

Профессиональный бесщеточный мотор

Надежный профессиональный бесщеточный мотор позволяет изменять направление завивки. Создавайте идеальные симметричные локоны, закрученные вправо или влево. Вы также можете использовать функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612378

Отзывы

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4.7

из 5

19

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

2
1

17/11/2017

Україна

Україна

Отличный автостайлер для новичков

Очень удобный автостайлер. Огромный плюс в том, что можно легко сделать локоны не имея навыков. Советую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматические щипцы для завивки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматические щипцы для завивки

26/10/2021

Україна

Україна

Отлично себя зарекомендовал!

Покупал на подарок.Владелеца очень довольна! Не первая покупка радует своим качеством!

Этот отзыв про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка

Этот отзыв про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка

04/07/2019

Україна

Україна

Лёгкость

Плойка очень крутая! Очень быстро и легко делаются локоны, без каких либо усилий. Плойка сама делает свою работу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProCare Auto Curler Ionic HPS940/20 Auto Curler

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProCare Auto Curler Ionic HPS940/20 Auto Curler

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 