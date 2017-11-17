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Больше не доступен
Титаново-керамический корпус
Бесщеточный мотор
3 настройки температуры и времени
Профессиональные результаты укладки
Щипцы для завивки Philips ProCare Auto накручивают прядь волос на нагревательный корпус для создания идеальных локонов.
Профессиональный титаново-керамический корпус для быстрой завивки, гладких и блестящих волос. Титаново-керамическое покрытие корпуса равномерно распределяет тепло и создает превосходные локоны благодаря идеально гладкой поверхности.
Надежный профессиональный бесщеточный мотор позволяет изменять направление завивки. Создавайте идеальные симметричные локоны, закрученные вправо или влево. Вы также можете использовать функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.
Награды
4.7
из 5
19
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
LesiaN
17/11/2017
Україна
Отличный автостайлер для новичков
Очень удобный автостайлер. Огромный плюс в том, что можно легко сделать локоны не имея навыков. Советую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматические щипцы для завивки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматические щипцы для завивки
VicTor...
26/10/2021
Україна
Отлично себя зарекомендовал!
Покупал на подарок.Владелеца очень довольна! Не первая покупка радует своим качеством!
Этот отзыв про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка
Этот отзыв про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка
Julia0199
04/07/2019
Україна
Лёгкость
Плойка очень крутая! Очень быстро и легко делаются локоны, без каких либо усилий. Плойка сама делает свою работу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProCare Auto Curler Ionic HPS940/20 Auto Curler
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProCare Auto Curler Ionic HPS940/20 Auto Curler
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.