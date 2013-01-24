Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
Автостайлер Philips ProCare автоматично створює завжди дивовижні локони. Професійний безщітковий двигун та титановий керамічний нагрівальний циліндр автоматично намотує, нагріває та накручує волосся для завжди ідеальних локонів. Переглянути усі переваги
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Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
Автостайлер Philips ProCare автоматично створює завжди дивовижні локони. Професійний безщітковий двигун та титановий керамічний нагрівальний циліндр автоматично намотує, нагріває та накручує волосся для завжди ідеальних локонів. Переглянути усі переваги
Автостайлер Philips ProCare намотує волосся на нагрівальний циліндр і створює ідеальні локони.
Професійний титановий циліндр для швидкої завивки, гладкого ковзання та блискучого волосся. Титанове керамічне покриття циліндра поєднує відмінну теплопровідність із надзвичайно гладкою поверхнею для ідеального створення локонів.
Надійний професійний безщітковий двигун для створення локонів у різних напрямках. Використовуйте для створення ідеальних локонів, закручених вправо та вліво, для цілком симетричного вигляду. Також використовуйте функцію автоматичної завивки для поєднання локонів в обох напрямках і надання цілком природного вигляду.
3 налаштування температури (170 °C – 190 °C – 210 °C) та 3 налаштування таймера (12 сек. – 10 сек. – 8 сек.) допомагають досягти чудових результатів – від вільних до тугих локонів – на різних типах волосся. Наприклад, налаштування високої температури із додатковим часом для завивки буде формувати тугі локони, що ідеально підходить для твердого волосся. Налаштування низької температури із коротким часом для завивки оптимально підійде для волосся, яке потребує додаткового захисту.
Високоефективний нагрівач для швидкого нагрівання лише за 30 секунд.
Професійний шнур довжиною 2,0 м забезпечує кращу гнучкість та просте використання. Цей рекомендований професіоналами шнур дозволяє легко користуватися автоматичною плойкою Philips ProCare в будь-якому місці і не потребує багато місця для створення потрібного вигляду.
3 регульовані напрямки завивки (вліво, вправо та автоматично) додають більше творчості до звичайної завивки. Локони вправо, локони вліво – кожну сторону можна завити з ідеальною симетрією – або автоматична завивка для поєднання локонів вправо та вліво і створення цілком природного вигляду.
Автостайлер Philips ProCare має ергономічну, делікатну конструкцію, що дозволяє легко створити ідеальні стійкі локони навіть на потилиці.
Наше нове покращене відділення для волосся унеможливлює опіки під час його укладки. На відміну від традиційних щипців для завивки, Ви ніколи не обпечете пальці, оскільки наша розумна конструкція повністю ізолює тепло від будь-яких інших областей, крім волосся, яке накручується.
Технічні специфікації
Обслуговування
Характеристики
Аксесуари