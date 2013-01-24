Термостійка укладка

Наше нове покращене відділення для волосся унеможливлює опіки під час його укладки. На відміну від традиційних щипців для завивки, Ви ніколи не обпечете пальці, оскільки наша розумна конструкція повністю ізолює тепло від будь-яких інших областей, крім волосся, яке накручується.