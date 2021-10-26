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Більше не доступний
Титановий керамічний циліндр
Безщітковий двигун
По 3 налаштування температури і таймера
Професійні результати
Автоматична плойка Philips ProCare намотує волосся на нагрівальний циліндр і створює ідеальні локони.
Професійний титановий циліндр для швидкої завивки, гладкого ковзання та блискучого волосся. Титанове керамічне покриття циліндра поєднує відмінну теплопровідність із надзвичайно гладкою поверхнею для ідеального створення локонів.
Надійний професійний безщітковий двигун для створення локонів у різних напрямках. Використовуйте для створення ідеальних локонів, закручених вправо та вліво, для цілком симетричного вигляду. Також використовуйте функцію автоматичної завивки для поєднання локонів в обох напрямках і надання цілком природного вигляду.
Нагороди
4.7
з 5
115
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
VicTor...
26/10/2021
Україна
Отлично себя зарекомендовал!
Покупал на подарок.Владелеца очень довольна! Не первая покупка радует своим качеством!
Цей відгук про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка
Цей відгук про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка
Julia0199
04/07/2019
Україна
Лёгкость
Плойка очень крутая! Очень быстро и легко делаются локоны, без каких либо усилий. Плойка сама делает свою работу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProCare Auto Curler Ionic HPS940/20 Auto Curler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProCare Auto Curler Ionic HPS940/20 Auto Curler
Dimon77
14/04/2019
Україна
Супер
Дизайн потрясный. Много режимов, но простой в использовании. 30-40 мин на длинные волосы и вы звезда! Нет привязанности к записи к мастеру в салон. Не палит волосы. Очень советую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка