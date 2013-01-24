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ProCare Auto Curler

Автостайлер

HPS940/00
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  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
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    ProCare Auto Curler Автостайлер

    HPS940/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів

    Автостайлер Philips ProCare автоматично створює завжди дивовижні локони. Професійний безщітковий двигун та титановий керамічний нагрівальний циліндр автоматично намотує, нагріває та накручує волосся для завжди ідеальних локонів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    ProCare Auto Curler Автостайлер

    Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів

    Автостайлер Philips ProCare автоматично створює завжди дивовижні локони. Професійний безщітковий двигун та титановий керамічний нагрівальний циліндр автоматично намотує, нагріває та накручує волосся для завжди ідеальних локонів. Переглянути усі переваги

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      • Титановий керамічний циліндр
      • Безщітковий двигун
      • По 3 налаштування температури і таймера
      • Професійні результати
      Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів

      Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів

      Автостайлер Philips ProCare намотує волосся на нагрівальний циліндр і створює ідеальні локони.

      Титановий керамічний циліндр

      Титановий керамічний циліндр

      Професійний титановий циліндр для швидкої завивки, гладкого ковзання та блискучого волосся. Титанове керамічне покриття циліндра поєднує відмінну теплопровідність із надзвичайно гладкою поверхнею для ідеального створення локонів.

      Професійний безщітковий двигун

      Професійний безщітковий двигун

      Надійний професійний безщітковий двигун для створення локонів у різних напрямках. Використовуйте для створення ідеальних локонів, закручених вправо та вліво, для цілком симетричного вигляду. Також використовуйте функцію автоматичної завивки для поєднання локонів в обох напрямках і надання цілком природного вигляду.

      3 налаштування температури і 3 налаштування таймера для різних типів волосся

      3 налаштування температури і 3 налаштування таймера для різних типів волосся

      3 налаштування температури (170 °C – 190 °C – 210 °C) та 3 налаштування таймера (12 сек. – 10 сек. – 8 сек.) допомагають досягти чудових результатів – від вільних до тугих локонів – на різних типах волосся. Наприклад, налаштування високої температури із додатковим часом для завивки буде формувати тугі локони, що ідеально підходить для твердого волосся. Налаштування низької температури із коротким часом для завивки оптимально підійде для волосся, яке потребує додаткового захисту.

      Швидке нагрівання лише за 30 сек.

      Швидке нагрівання лише за 30 сек.

      Високоефективний нагрівач для швидкого нагрівання лише за 30 секунд.

      Професійний гнучкий 2,0-м шнур

      Професійний гнучкий 2,0-м шнур

      Професійний шнур довжиною 2,0 м забезпечує кращу гнучкість та просте використання. Цей рекомендований професіоналами шнур дозволяє легко користуватися автоматичною плойкою Philips ProCare в будь-якому місці і не потребує багато місця для створення потрібного вигляду.

      3 регульовані напрямки завивки

      3 регульовані напрямки завивки

      3 регульовані напрямки завивки (вліво, вправо та автоматично) додають більше творчості до звичайної завивки. Локони вправо, локони вліво – кожну сторону можна завити з ідеальною симетрією – або автоматична завивка для поєднання локонів вправо та вліво і створення цілком природного вигляду.

      Легко створювати завитки навіть ззаду

      Автостайлер Philips ProCare має ергономічну, делікатну конструкцію, що дозволяє легко створити ідеальні стійкі локони навіть на потилиці.

      Термостійка укладка

      Наше нове покращене відділення для волосся унеможливлює опіки під час його укладки. На відміну від традиційних щипців для завивки, Ви ніколи не обпечете пальці, оскільки наша розумна конструкція повністю ізолює тепло від будь-яких інших областей, крім волосся, яке накручується.

      Технічні характеристики

      • Технічні специфікації

        Напруга
        110–240  В
        Налаштування температури
        210 °C – 190 °C – 170 °C
        Час нагрівання
        < 30 секунд
        Довжина шнура
        2,0  м
        Максимальна температура
        210  °C
        Двигун
        Безщітковий двигун
        3 напрямки завивки
        Вправо – поперемінно – вліво
        Налаштування таймера
        8 сек. – 10 сек. – 12 сек.

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Характеристики

        Гнучкий шнур
        Так
        Титанове керамічне покриття
        Так
        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.
        Звуковий сигнал готовності локона
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Аксесуари

        Аксесуар для чищення циліндра
        Так
        Аксесуар для розділення волосся
        Так

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