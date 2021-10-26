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  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
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  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
  • Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів

Більше не доступний

ProCare Auto CurlerАвтостайлер

HPS940/00

4.7
| (115) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів
Автостайлер Philips ProCare автоматично створює завжди дивовижні локони. Професійний безщітковий двигун та титановий керамічний нагрівальний циліндр автоматично намотує, нагріває та накручує волосся для завжди ідеальних локонів.
Переглянути всі переваги

із професійним двигуном та титановим керамічним циліндром

Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів

  • Титановий керамічний циліндр

  • Безщітковий двигун

  • По 3 налаштування температури і таймера

  • Професійні результати

Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів

Професійна автоматична завивка для дивовижних кучерів

Автоматична плойка Philips ProCare намотує волосся на нагрівальний циліндр і створює ідеальні локони.

Титановий керамічний циліндр

Титановий керамічний циліндр

Професійний титановий циліндр для швидкої завивки, гладкого ковзання та блискучого волосся. Титанове керамічне покриття циліндра поєднує відмінну теплопровідність із надзвичайно гладкою поверхнею для ідеального створення локонів.

Професійний безщітковий двигун

Професійний безщітковий двигун

Надійний професійний безщітковий двигун для створення локонів у різних напрямках. Використовуйте для створення ідеальних локонів, закручених вправо та вліво, для цілком симетричного вигляду. Також використовуйте функцію автоматичної завивки для поєднання локонів в обох напрямках і надання цілком природного вигляду.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-612378

Відгуки

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4.7

з 5

115

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

26/10/2021

Україна

Україна

Отлично себя зарекомендовал!

Покупал на подарок.Владелеца очень довольна! Не первая покупка радует своим качеством!

Цей відгук про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка

Цей відгук про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка

04/07/2019

Україна

Україна

Лёгкость

Плойка очень крутая! Очень быстро и легко делаются локоны, без каких либо усилий. Плойка сама делает свою работу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProCare Auto Curler Ionic HPS940/20 Auto Curler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProCare Auto Curler Ionic HPS940/20 Auto Curler

14/04/2019

Україна

Україна

Супер

Дизайн потрясный. Много режимов, но простой в использовании. 30-40 мин на длинные волосы и вы звезда! Нет привязанности к записи к мастеру в салон. Не палит волосы. Очень советую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProCare Auto Curler HPS940/00 Автоматична плойка

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