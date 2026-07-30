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Больше не доступен
HQ9/11
TripleTrack
1 головка
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
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