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    бритвенные головки

    HQ9/11
    Общая оценка / 5
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      бритвенные головки

      HQ9/11
      Общая оценка / 5

      Поддерживайте идеальный результат

      Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      бритвенные головки

      Поддерживайте идеальный результат

      Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

      Поддерживайте идеальный результат

      Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      бритвенные головки

      Поддерживайте идеальный результат

      Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

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        бритвенные головки

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        Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

        • TripleTrack
        • 1 головка
        Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

        Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

        Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

        Прецизионная бреющая система

        Прецизионная бреющая система

        Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

        Система Reflex Action

        Система Reflex Action

        Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

        Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

        Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

        Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

        Технические характеристики

        • Бритвенные головки

          Количество бритвенных головок в наборе
          1
          Подходит для
          • HQ8100
          • HQ8140
          • HQ8142
          • HQ8150
          • HQ8160
          • HQ8170 C&C
          • HQ8174
          • HQ9100
          • HQ9140
          • HQ9160
          • HQ9170
          • HQ9190 C&C
          • HQ9190 GP

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