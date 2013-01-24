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Блендер

HR2061/00
Общая оценка / 5
  • Свежие вкусы каждый день Свежие вкусы каждый день Свежие вкусы каждый день
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    Блендер

    HR2061/00
    Общая оценка / 5

    Свежие вкусы каждый день

    Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Блендер

    Свежие вкусы каждый день

    Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

    Свежие вкусы каждый день

    Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Блендер

    Свежие вкусы каждый день

    Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

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      Свежие вкусы каждый день

      Блендер для приготовления коктейлей, вкусных супов и полезных соков

      • 600 Вт
      • Пластиковый кувшин 2 л
      • с мельничкой
      • 5 режимов скорости и импульсный режим
      Мельница

      Мельница

      Уникальный режущий блок быстро перемалывает бобы и орехи.

      Функция измельчения льда

      Функция измельчения льда

      Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.

      Ударопрочный кувшин

      Ударопрочный кувшин

      Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

      Долговечные зазубренные лезвия

      Долговечные зазубренные лезвия

      Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

      Съемный ножевой блок

      Съемный ножевой блок

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      5 скоростных режимов и импульсный режим

      Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.

      600 Ватт

      Двигатель мощностью 600 Вт позволяет устройству легко размалывать, измельчать и перемешивать любые ингредиенты.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Мельница
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с желтым и металлическими вставками
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        SAN
        Материал корпуса
        PP

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режим скорости
        5 и импульсный

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        2  л
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        600  Вт
        напряжение
        220–240  В

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