Поддерживайте идеальный результат

Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год.