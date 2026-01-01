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Больше не доступен

NIVEAбритвенные головки

HS85/44

Поддерживайте идеальный результат

Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год.

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Для качественного бритья заменяйте головки каждые 12 месяцев

Поддерживайте идеальный результат

  • со сменным картриджем

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

Система Flex Tracker

Система Flex Tracker

Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения

Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения