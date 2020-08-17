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Больше не доступен

Компонентная микросистема DVD

MCD122/51

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Одержимые звуком

Заполняющее объемное звучание микротеатра Philips DVD MCD122 сравнимо со звуком в кинотеатре. Система динамиков с выходной мощностью 40 Вт позволяет услышать все нюансы звука. Для удобного воспроизведения музыки и фотоснимков система оснащена прямым портом USB.

Посмотреть все преимущества

Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

Одержимые звуком

Функции таймера включения и отключения

Функции таймера включения и отключения

Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

17/08/2020

Україна

Україна

Удобная компонентная микросистема

Удобная компонентная микросистема, хорошо подходит в интерьер комнаты

Плюсы

Компактная, хорошее звучание

Минусы

Нет HDMI, нету постоянных часов и будильника, мучает статика, залипает ДВД привод и убогое меню

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про MCD122 Компонентная микросистема DVD

Дата пользования 2018-08-17

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про MCD122 Компонентная микросистема DVD

Дата пользования 2018-08-17

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