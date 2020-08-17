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Больше не доступен
Одержимые звуком
Заполняющее объемное звучание микротеатра Philips DVD MCD122 сравнимо со звуком в кинотеатре. Система динамиков с выходной мощностью 40 Вт позволяет услышать все нюансы звука. Для удобного воспроизведения музыки и фотоснимков система оснащена прямым портом USB.
Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!
Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Alex7219
17/08/2020
Україна
Удобная компонентная микросистема
Удобная компонентная микросистема, хорошо подходит в интерьер комнаты
Плюсы
Компактная, хорошее звучание
Минусы
Нет HDMI, нету постоянных часов и будильника, мучает статика, залипает ДВД привод и убогое меню
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MCD122 Компонентная микросистема DVD
Дата пользования 2018-08-17
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MCD122 Компонентная микросистема DVD
Дата пользования 2018-08-17