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    • Расслабьтесь под музыку и фильмы Расслабьтесь под музыку и фильмы Расслабьтесь под музыку и фильмы

      Музыкальная микросистема с DVD

      MCD2010/12

      Расслабьтесь под музыку и фильмы

      Вы по достоинству оцените качество воспроизведения дисков DVD, MP3-CD и фильмов DivX на этой микросистеме Philips с поддержкой DVD. Входы USB Direct и MP3 Link позволяют подключать портативные музыкальные проигрыватели, а акустические системы Bass Reflex гарантируют мощное и глубокое звучание басов.

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      Музыкальная микросистема с DVD

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      Расслабьтесь под музыку и фильмы

      Одержимые звуком

      • DVD
      • CD, MP3-CD, USB, FM
      • 20 Вт
      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

      Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

      Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

      Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital позволяет оценить объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями. Великолепное качество Dolby Digital останется неизменным независимо от того, смотрите ли вы диск DVD или Blu-ray, ТВ или загруженный контент. Главное преимущество — это уверенность в том, что вы слышите звук именно таким, каким он был задуман автором, так как Dolby Digital также используется для создания саундтреков к фильмам и играм. Dolby Digital обеспечивает превосходный объемный звук в кинотеатрах и у вас дома.

      Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

      Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

      Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.

      Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.

      • Звук

        Выходная мощность
        2 x 10 Вт (среднеквадр.)
        Звуковая система
        Dolby Digital
        Улучшение звука
        • цифровое управление звуком
        • Динамическое усиление басов

      • Громкоговорители

        Динамики
        4" НЧ-динамик
        Типы АС
        Акустические системы Bass Reflex

      • Подключения

        Разъемы на задней панели
        • Компонентный видеовыход
        • Выход композитного видеосигнала (CVBS)
        • Цифровой коаксиальный выход
        • Вход AUX
        • Линейный выход
        • Антенна FM
        • Левая и правая АС
        USB
        Порт USB
        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм
        Наушники
        3,5 мм

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R/RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • Флэш-накопитель USB
        Прочее
        Поддержка меток ID3
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • быстро назад/быстро вперед
        • воспроизведение/пауза
        • предыдущая/следующая
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM (75 Ом)
        Диапазоны тюнера
        • FM моно
        • FM стерео
        Сохранение радиостанций
        20
        RDS
        • тип программы
        • радиотекст
        • установка часов RDS
        • название станции
        Улучшения тюнера
        • автоматическая цифровая настройка
        • автопоиск
        • Удобная настройка (plug & play)

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Звуковой сигнал с радио
        • Сигнал USB
        Языки экранных меню
        • Датский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Норвежский
        • Польский
        • Португальский
        • Испанский
        • Шведский
        • Турецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Румынский
        • Русский
        • Словацкий
        Часы
        • На главном дисплее
        • таймер отключения
        Тип загрузчика
        лоток
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей

      • Мощность

        Источник питания
        • 220—240 В
        • 50 Гц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM
        • Краткое руководство пользователя
        Пульт ДУ
        34-кнопочный пульт ДУ
        Инструкция по эксплуатации
        16 языков

      • Размеры

        Вес брутто
        3,8  кг
        Вес нетто
        3,24  кг
        Глубина основной АС
        144  миллиметра
        Ширина основной АС
        140  миллиметра
        Глубина основного устройства
        210  миллиметра
        Высота основного устройства
        118  миллиметра
        Ширина основного устройства
        200  миллиметра
        Высота упаковки
        274  миллиметра
        Ширина упаковки
        576  миллиметра
        Глубина упаковки
        190  миллиметра
        Высота основной АС
        224  миллиметра

      • Просмотр цифровых фотографий

        Формат сжатия изображений
        JPEG
        Поддерживаемые медианосители
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • Флэш-накопитель USB
        Улучшение изображения
        • Демонстрация слайдов с воспр. MP3
        • Поворот
        • Увеличить

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • Video CD/SVCD
        • DVD
        • DVD-Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DivX Ultra
        • Флэш-накопитель USB
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • Замедленное движение
        • Увеличить
        • Ограничение на просмотр
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Возобновление воспроизведения с места остановки
        • Пауза
        • Повтор
        • Поиск вперед/назад
        • Пропустить
        • Стандартное воспроизведение
        Код региона DVD
        2

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      • Краткое руководство пользователя
      Badge-D2C

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