Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital позволяет оценить объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями. Великолепное качество Dolby Digital останется неизменным независимо от того, смотрите ли вы диск DVD или Blu-ray, ТВ или загруженный контент. Главное преимущество — это уверенность в том, что вы слышите звук именно таким, каким он был задуман автором, так как Dolby Digital также используется для создания саундтреков к фильмам и играм. Dolby Digital обеспечивает превосходный объемный звук в кинотеатрах и у вас дома.