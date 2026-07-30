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  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
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  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
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  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком

Больше не доступен

Плоская микросистема DVD

MCD388/12

Одержимые звуком
Насладитесь потрясающим качеством звука и изображения благодаря изящной микросистеме DVD Philips. Воспроизведение из разных источников и мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) обеспечивает высочайшее качество изображения.
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Звук, заполняющий ваш дом

Одержимые звуком

  • Беспроводной сабвуфер

  • возможность настенного монтажа

Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

Цифровой беспроводной сабвуфер для глубокого звучания низких частот

Цифровой беспроводной сабвуфер для глубокого звучания низких частот

Цифровой беспроводной сабвуфер обеспечивают более эффективное воспроизведение низких частот. В результате — мощное воспроизведение глубоких басов с минимальным искажением.

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Технические характеристики

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