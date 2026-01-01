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  • У полоні звуку
  • У полоні звуку
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  • У полоні звуку
  • У полоні звуку
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Більше не доступний

Елегантна мікросистема DVD

MCD388/12

У полоні звуку
Насолоджуйтеся аудіо та відео, як ніколи раніше, завдяки елегантній мікросистемі DVD від Philips із можливістю монтування на стіну. Відтворюйте вміст із різних джерел. Повноцінний інтерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface) гарантує відтворення чіткіших зображень.
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Звучання, що пасує Вашій домівці

У полоні звуку

  • Бездротовий сабвуфер

  • можливість монтування на стіні

Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.

Цифровий бездротовий сабвуфер для потужних низьких частот

Цифровий бездротовий сабвуфер для потужних низьких частот

Цифровий бездротовий сабвуфер оптимізовано для відтворення низьких частот. Це гарантує потужне відтворення глибоких низьких частот із мінімальним спотворенням.

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Технічні характеристики

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