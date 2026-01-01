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Больше не доступен
MCI500H/12
Освободите музыку
Наслаждайтесь музыкой по-своему, слушайте ее в превосходном и мощном звучании! С помощью проигрывателя "все-в-одном" MCi500H с жестким диском 160 ГБ вы можете воспроизводить музыку с HDD, передавать со своего компьютера, подключать и воспроизводить с устройств USB или пользоваться бесчисленными дополнительными музыкальными возможностями интернет-радио.
160 ГБ/2000 CD
Бесплатное интернет-радио
2x50 Вт
С помощью ПО Philips WADM — Wireless Audio Device Management (входит в комплект) вы можете быстро и легко скопировать музыкальную коллекцию, хранящуюся на компьютере, на жесткий диск музыкального центра Streamium с помощью функции перетаскивания. Теперь вы можете наслаждаться музыкальной коллекцией, не включая компьютер.
Функция алфавитно-цифрового поиска с помощью клавиатуры пульта ДУ позволяет выполнить поиск любимого исполнителя, дорожки или альбома всего за пару секунд. Просто нажмите Search на пульте ДУ и введите несколько первых букв или цифр из названия желаемого альбома, дорожки или имени исполнителя, на экране отобразится наиболее подходящее по критериям поиска название или имя. Больше не нужно терять время на просмотр всей коллекции или списка воспроизведения.
Беспроводная микросистема Hi-Fi Streamium оснащена преобразователями класса Hi-Fi наивысшего качества. Динамик ВЧ 1" с мягким куполом изготовлен из натурального шелка и обладает способностью воспроизводить мельчайшие нюансы звука, не придавая ему излишней жесткости и резкости. Идеально соответствующий ему динамик НЧ 5,25" среднего диапазона представляет собой оптимизированный бумажный конус, легкий и жесткий одновременно, что позволяет достичь максимального качества переходных процессов и сохранить ровный частотный отклик до 4 кГц. В результате сочетания данных технологий рождается предельно чистое, естественное звучание вокала в сопровождении мощных, динамичных басов.
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