Алфавитно-цифровой поиск с помощью пульта ДУ

Функция алфавитно-цифрового поиска с помощью клавиатуры пульта ДУ позволяет выполнить поиск любимого исполнителя, дорожки или альбома всего за пару секунд. Просто нажмите Search на пульте ДУ и введите несколько первых букв или цифр из названия желаемого альбома, дорожки или имени исполнителя, на экране отобразится наиболее подходящее по критериям поиска название или имя. Больше не нужно терять время на просмотр всей коллекции или списка воспроизведения.