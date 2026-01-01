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Больше не доступен

Классическая музыкальная микросистема

MCM167/12

Одержимые звуком

Насладитесь фантастическим качеством звука с компактной и стильной классической музыкальной микросистемой Philips. Насыщенное звучание любимой музыки в формате MP3 с компакт дисков и устройств USB благодаря динамическому усилению НЧ.

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Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Одержимые звуком

  • 10 Вт

  • Аудиокассета

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Технические характеристики

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