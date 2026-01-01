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Больше не доступен

Классическая акустическая микросистема

MCM207/12

Одержимые звуком

Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря классической микросистеме Philips. Прослушивайте любимую музыку в формате MP3/WMA с помощью прямого порта USB или MP3 Link. Элегантный дизайн акустических систем в классическом стиле с деревянной отделкой, который никогда не выйдет из моды.

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Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Одержимые звуком

  • Аудиокассета

Кассетная дека с автостопом

Кассетная дека с автостопом

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Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Технические характеристики

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