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Добавь звука любимым композициям
Слушайте любимую музыку с портативного аудиоплеера с прямым портом USB и аудиовходом, а также с MP3-CD и CD-R/RW при помощи микросистемы Philips. Максимальная выходная мощность 70 Вт и акустическая система Bass Reflex обеспечивают глубокий звук и насыщенные басы.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 Вт
Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Vlad31
09/04/2021
Україна
Очень качественный и приятный звук.
Качество звука реально радует. Всё бы хорошо, но к сожалению потерял пульт дистанционного управления.
Плюсы
Quality sound
Минусы
Сложно и дорого купить комплектующие
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MCM2350 Музична мікросистема
Дата пользования 2020-10-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MCM2350 Музична мікросистема
Дата пользования 2020-10-09