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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

MCM2350/12

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Добавь звука любимым композициям

Слушайте любимую музыку с портативного аудиоплеера с прямым портом USB и аудиовходом, а также с MP3-CD и CD-R/RW при помощи микросистемы Philips. Максимальная выходная мощность 70 Вт и акустическая система Bass Reflex обеспечивают глубокий звук и насыщенные басы.

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Добавь звука любимым композициям

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 Вт

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

09/04/2021

Україна

Україна

Очень качественный и приятный звук.

Качество звука реально радует. Всё бы хорошо, но к сожалению потерял пульт дистанционного управления.

Плюсы

Quality sound

Минусы

Сложно и дорого купить комплектующие

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про MCM2350 Музична мікросистема

Дата пользования 2020-10-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про MCM2350 Музична мікросистема

Дата пользования 2020-10-09

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