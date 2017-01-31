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Більше не доступний

Музична мікросистема

MCM2350/12

4.7

| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Надайте мелодіям енергії

Слухайте улюблені мелодії на портативному музичному програвачі з прямим USB-з’єднанням та аудіовходом, компакт-диску з MP3-файлами та CD-R/RW за допомогою цієї мікросистеми Philips. Максимальна вихідна потужність 70 Вт та гучномовці з фазоінверторами забезпечують потужний звук та драматичні низькі частоти.

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Надайте мелодіям енергії

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 Вт

Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу

Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

31/01/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

To jest to

To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Перевірений покупець

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Перевірений покупець

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża

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