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Надайте мелодіям енергії
Слухайте улюблені мелодії на портативному музичному програвачі з прямим USB-з’єднанням та аудіовходом, компакт-диску з MP3-файлами та CD-R/RW за допомогою цієї мікросистеми Philips. Максимальна вихідна потужність 70 Вт та гучномовці з фазоінверторами забезпечують потужний звук та драматичні низькі частоти.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 Вт
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.
4.7
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ksionc
31/01/2017
Polska
Перевірений покупець
To jest to
To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża
KachnaK
24/10/2016
Polska
Перевірений покупець
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża
sandrzej23
24/10/2016
Polska
Перевірений покупець
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM2350 Mikrowieża