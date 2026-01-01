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Больше не доступен
MCM277/12
Одержимые звуком
Ультрамодный дизайн, прогрессивные, уникальные разработки и стиль. Плоская музыкальная микросистема Philips в стильном корпусе обеспечит динамичное звучание с возможностью воспроизведения MP3/WMA-CD, а также воспроизведения с прямого порта USB. Система также монтируется на стену.
возможность настенного монтажа
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Возможность линейного подключения обеспечивает воспроизведение музыки на другом устройстве с помощью плеера Philips. Просто подключите плеер через линейный выход, или подключите разъем для наушников других медиаплееров, например, проигрывателя компакт-дисков или DVD-проигрывателя, кассетных видеоплееров и MP3.
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