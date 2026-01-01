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Стильная акустическая микросистема

MCM280D/12

Одержимые звуком

Великолепное качество воспроизведения с iPhone/iPod с микросистемой Hi-Fi Philips MCM280D. Стильный дизайн, зарядка iPhone/iPod во время воспроизведения, преобразование дорожек CD в формат MP3 и воспроизведение музыки в формате MP3/WMA с портативных устройств через прямой порт USB.

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Звук, заполняющий ваш дом

Одержимые звуком

  • док-станция для iPhone/iPod

Общая выходная мощность 60 Вт

Общая выходная мощность системы составляет 60 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Технические характеристики

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