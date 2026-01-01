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Больше не доступен

Классическая акустическая микросистема

MCM305/12

Одержимые звуком

Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря классической микросистеме Philips. Прослушивайте любимую музыку в формате MP3/WMA с помощью прямого порта USB или MP3 Link. Элегантный дизайн акустических систем в классическом стиле с деревянной отделкой, который никогда не выйдет из моды.

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Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Одержимые звуком

  • 30 Вт

Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.

Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Функции таймера включения и отключения

Функции таймера включения и отключения

Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

Технические характеристики

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