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Больше не доступен

HarmonyКомпонентная микросистема Hi-Fi

MCM7000/12

Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

АС Philips MCM7000/12 обеспечивают качественный звук при воспроизведении с CD, MP3 Link и через прямой порт USB. Купольные ВЧ-динамики Hi-Fi гарантируют детальный и естественный звук, а функция регулировки ВЧ и НЧ позволяет настраивать звучание. Стильный алюминиевый корпус станет изюминкой интерьера.

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Одержимые звуком

Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

  • Купольный ВЧ динамик

  • CD, USB, FM

  • 60 Вт, 4 Hi-Fi-излучателя

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Общая выходная мощность 60 Вт

Общая выходная мощность 60 Вт

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Купольный ВЧ динамик для детального и естественного звука

Куполообразные динамики ВЧ Hi-Fi четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, динамики ВЧ обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с динамиком НЧ.

Технические характеристики

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