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MCM7000/12
Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения
АС Philips MCM7000/12 обеспечивают качественный звук при воспроизведении с CD, MP3 Link и через прямой порт USB. Купольные ВЧ-динамики Hi-Fi гарантируют детальный и естественный звук, а функция регулировки ВЧ и НЧ позволяет настраивать звучание. Стильный алюминиевый корпус станет изюминкой интерьера.
Купольный ВЧ динамик
CD, USB, FM
60 Вт, 4 Hi-Fi-излучателя
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Куполообразные динамики ВЧ Hi-Fi четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, динамики ВЧ обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с динамиком НЧ.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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