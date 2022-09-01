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Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
Регулювання високих і низьких частот – це функції еквалайзера для керування рівнями високих та низьких частот аудіосигналу. Функція високих частот регулює підсилення високих тонів у музиці, а функція низьких частот – рівень підсилення низьких тонів. За допомогою кнопок вгору та вниз слухач може зручно виділити меншою чи більшою мірою низькі та високі тони або залишити їх без змін для відтворення музики відповідно до оригінальних налаштувань, виконаних під час запису. Функція регулювання високих і низьких частот дозволяє слухати музику на свій лад.
MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ushko
01/09/2022
България
Перевірений покупець
Продуктът е чудесен
защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Дата використання 2020-09-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Дата використання 2020-09-01
Tomi12345
04/09/2020
Magyarország
A mindenes
Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!
Плюси
Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.
Мінуси
Bluetooth nincs beépítve
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Дата використання 2018-09-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Дата використання 2018-09-04