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Harmony MCM7000 Component micro Hi-Fi system

MCM7000/12

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.

Регулювання високих і низьких частот для легкого налаштування високих та низьких тонів

Регулювання високих і низьких частот – це функції еквалайзера для керування рівнями високих та низьких частот аудіосигналу. Функція високих частот регулює підсилення високих тонів у музиці, а функція низьких частот – рівень підсилення низьких тонів. За допомогою кнопок вгору та вниз слухач може зручно виділити меншою чи більшою мірою низькі та високі тони або залишити їх без змін для відтворення музики відповідно до оригінальних налаштувань, виконаних під час запису. Функція регулювання високих і низьких частот дозволяє слухати музику на свій лад.

MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Продуктът е чудесен

защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Дата використання 2020-09-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Дата використання 2020-09-01

04/09/2020

Magyarország

Magyarország

A mindenes

Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!

Плюси

Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.

Мінуси

Bluetooth nincs beépítve

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Дата використання 2018-09-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Дата використання 2018-09-04

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