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Микросистема Hi-Fi

MCM760/12

Цифровая музыка с копированием CD

Слушайте любимые CD на плеере MP3 благодаря копированию на элегантной микросистеме Hi-Fi MCM760 с превосходным звучанием. Простая запись в одно касание без помощи компьютера! И можете наслаждаться любимыми мелодиями на портативном плеере MP3.

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Цифровая музыка с копированием CD

  • Воспроизведение MP3/WMA-CD

  • Прямой порт USB

Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.