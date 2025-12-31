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Больше не доступен

Heritage AudioКомпонентная система Hi-Fi

MCM770/12

Одержимые звуком

Погрузитесь в мир непревзойденного звучания с аудиосистемой Philips с купольным шелковым динамиком ВЧ. Корпус АС отделан деревом, а корпус системы — алюминием, что улучшает звучание и делает управление более точным.

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Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

Одержимые звуком

  • Шелковый куполообразный динамик ВЧ

  • 60 Вт

Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

High-end дизайн компонентов и подставки

High-end дизайн компонентов и подставки

Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Технические характеристики

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