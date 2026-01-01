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Больше не доступен
NP2900/12
Освободите музыку
Сетевой музыкальный проигрыватель Philips Streamium NP2900 со встроенными динамиками позволяет использовать беспроводной доступ к музыкальным файлам и интернет-радио на вашем компьютере и погрузиться в звук превосходного качества благодаря технологиям LivingSound и FullSound.
Бесплатное интернет-радио
Полноцветный дисплей
С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.
Простой и удобный пользовательский интерфейс GoGear оснащен усовершенствованной технологией навигации. Вы несомненно оцените быстрое перемещение по меню и простое управление, которые в полной мере позволяют насладиться мультимедийными возможностями устройства. Предустановленные функции (например, функция отображения обложки, которая позволяет просматривать обложки альбомов, внедренные в музыкальный файл) делают прослушивание еще более приятным, как в старые добрые времена, когда вы слушали CD или виниловые грампластинки, рассматривая их обложки.
Функция алфавитно-цифрового поиска с помощью клавиатуры пульта ДУ позволяет выполнить поиск любимого исполнителя, дорожки или альбома всего за пару секунд. Просто нажмите Search на пульте ДУ и введите несколько первых букв или цифр из названия желаемого альбома, дорожки или имени исполнителя, на экране отобразится наиболее подходящее по критериям поиска название или имя. Больше не нужно терять время на просмотр всей коллекции или списка воспроизведения.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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