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Больше не доступен

Оригинальное радио

ORD7105C/00

Оригинальное радио

Пусть оригинальный радиоприемник Philips дополнит ваши представления о превосходном качестве звука. Он разработан в стиле легендарного радиоприемника Philips 1955 года, позволяет заряжать iPod и iPhone и проигрывать с них музыку, оснащен встроенным FM-тюнером.

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Оригинальное радио

  • Кремовый

  • Док-станция для iPod/iPhone

Высочайшая достоверность

Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

Технические характеристики

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