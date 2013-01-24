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AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

S5050/64
Общая оценка / 5
3 награды
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже
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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5050/64
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасное бритье на сухой или влажной коже

      В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями

      • Система лезвий ComfortCut
      • 8ч. зарядки — 30 мин. автономной работы
      • Высокоточный триммер SmartClick
      • Триммер для тела в комплекте
      Закругленные края бритвенных головок для защиты кожи

      Закругленные края бритвенных головок для защиты кожи

      Чистое бритье без порезов и раздражения. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

      Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

      Комфортное сухое и влажное бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      30 минут автономной работы

      30 минут автономной работы

      8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 30 минут автономной работы (примерно 9 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Время зарядки: 8 часов

      Время зарядки: 8 часов

      Мощный, энергоэффективный и долговечный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки.

      Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор дорожной блокировки

      Защищает кожу и обеспечивает подравнивание до 0,5 мм

      Защищает кожу и обеспечивает подравнивание до 0,5 мм

      Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки тела, позволяя подравнивать волосы до 0,5 мм без непосредственного контакта острых режущих краев с кожей.

      Подравнивание в любых направлениях благодаря гребню 3 мм

      Подравнивание в любых направлениях благодаря гребню 3 мм

      Уникальная конструкция с двусторонним триммером и гребнем 3 мм позволяет захватывать и подрезать волоски, растущие в разных направлениях. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий ComfortCut
        Гибкость головки
        Головки Flex движутся в 5 направлениях
        SkinComfort
        • Система защиты кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья

      • Аксессуары

        Триммер для тела в комплекте
        Да
        SmartClick
        Компактный триммер
        Чехол
        Эксклюзивный чехол
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Удобство использования

        Дисплей
        • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор дорожной блокировки
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Ярко-голубой; ярко-голубой; черный

      • Питание

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы
        30 минут — 9 сеансов бритья
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Запасные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Триммер для тела
      • Высокоточный триммер SmartClick
      • Эксклюзивный чехол

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            • В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)

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