Носите этот родительский блок с собой по дому и возле дома

Будьте уверены в том, что когда вы берете родительский блок с собой при движении по дому и возле дома, этот блок будет продолжать оставаться в контакте с блоком ребенка. Это позволяет Вам быть в курсе состояния ребенка и быстро реагировать, когда он зовет Вас.