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    Детская камера

    SBCSC490/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве
      -{discount-value}

      Детская камера

      SBCSC490/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве

      Беспроводная цветная детская камера и радионяня в одном устройстве

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве

      Беспроводная цветная детская камера и радионяня в одном устройстве

      Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве

      Беспроводная цветная детская камера и радионяня в одном устройстве

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Детская камера

      Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве

      Беспроводная цветная детская камера и радионяня в одном устройстве

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        Детская камера

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве

        Режим Digital System Check гарантирует, что монитор работает надежно

        Режим Digital System Check гарантирует, что монитор работает надежно

        Когда связь между блоком ребенка, и родительским блоком становится ненадежной, выдается визуальное и звуковое предупреждение.

        Детская камера позволяет видеть ребенка на экране в полноцветном изображении

        Естественное реалистичное цветное изображение вашего малыша не только успокаивает Вас, на них забавно смотреть, и их можно записать их на память.

        Функция Ночное видение позволяет увидеть ребенка даже в темной комнате

        Когда в комнате вашего ребенка темнеет, камера автоматически переключается в режим ночного видения, и, таким образом, вы по-прежнему видите все успокаивающие Вас детали, не включая свет. В темноте цветане различаются, поэтому видеосигнал передается в четком черно-белом изображении.

        Запишите первые годы жизни вашего малыша на DVD-диск или видеомагнитофон

        Для того, чтобы запечатлеть ценные эпизоды естественного развития вашего ребенка и сохранить их на память на устройстве записи DVD-дисков или видеомагнитофоне, просто используйте детскую камеру в качестве видеокамеры. И поскольку малыш абсолютно не осознает, что его записывают, можно запечатлеть его абсолютно естественное поведение.

        Большое количество каналов передачи снижает опасность возникновения помех

        Возможность выбора каналов существенно снижает опасность возникновения помех или звуков от других устройств наблюдения за ребенком, которые находятся поблизости.

        Аварийный сигнал сообщает о неисправности или выходе из зоны действия

        Родительский блок выдает звуковой сигнал, когда он находится вне области связи с блоком ребенка или когда связь ненадежна.

        Индикатор проверки системы убеждает Вас в том, что монитор работает

        Зеленый свет на родительском блоке горит, когда связь между блоком ребенка и родительским блоком надежна, и мигает, когда родительский блок находится за пределами действия блока ребенка или когда канал связи ненадежен.

        Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи

        Для указания, когда батареи следует зарядить или заменить.

        Индикаторы уровня звука показывают уровень звуков, издаваемых вашим ребенком

        Иногда очень удобно "видеть", что малыш подает голос. Группа световых индикаторов дает четкую картинку происходящего.

        Экономьте деньги, перезаряжая род. блок на базе зарядного устройства

        Установка родительского блока на базу зарядного устройства автоматически запускает процесс зарядки батарей, таким образом блок всегда готов для мобильного использования.

        База зарядного устройства поддерживает батареи в заряженном состоянии

        Благодаря зарядному устройству для аккумуляторных батарей, встроенному в эту базу, вы получаете дополнительную возможность (при полностью заряженном аккумуляторе) носить этот родительский блок с собой по дому и сохранять контакт с малышом. Это также удобное место для хранения родительского блока и гарантия того, что он всегда готов к использованию.

        Упрощает выбор желательной громкости

        Удобный поворотный регулятор обеспечивает установку громкости на оптимальный уровень по вашему выбору.

        Высококачественный микрофон с настраиваемой чувствительностью

        Возможность установки чувствительности микрофона, так что вы слышите только те звуки, которые хотите слышать.

        Носите этот родительский блок с собой по дому и возле дома

        Будьте уверены в том, что когда вы берете родительский блок с собой при движении по дому и возле дома, этот блок будет продолжать оставаться в контакте с блоком ребенка. Это позволяет Вам быть в курсе состояния ребенка и быстро реагировать, когда он зовет Вас.

        Технические характеристики

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          2,4 ГГц
          Количество каналов
          4

        • Технические характеристики

          Диапазон температур для работы
          0 .. 40  °C
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Источник питания
          Адаптер постоянного/переменного тока
          Индикация полного заряда аккумулятора
          Да
          Проверка системы
          • Индикатор проверки батарей
          • Индикация состояния системы
          • Индикатор проверки системы

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          2 x 12 В, 500 мА пост. тока
          Батарейки
          Блок ребенка без эл-тов питания 6 x AA
          Время зарядки
          12  часов
          Блок аккумуляторов
          Родительский блок с эл-том питания NiMH
          Кабели
          Аудио/видеокабель RCA
          зарядное устройство
          База для родительского блока
          Удлинительный кабель
          Переходник RCA - SCART
          Руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Время работы от батарей
          5  часов

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