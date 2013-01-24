Элегантный удобный рюкзак

Благодаря специальному дизайну рюкзака нужные вещи всегда будут под рукой во время прогулок с малышом. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками из дышащего материала. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах