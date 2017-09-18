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  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта
  • Одна сумка – два варианта

Больше не доступен

Philips AventAvent Urban Bag

SCD148/60

4.3
| (3) Отзывы
Одна сумка – два варианта
С помощью двух стильных передних клапанов внешний вид сумки Philips Avent Urban SCD148/60 можно изменить под стать погоде или вашему наряду. Кроме того, эта сумка обладает всеми функциями сумки Philips Avent для детских принадлежностей.
Посмотреть все преимущества

Чтобы изменить внешний вид сумки, достаточно лишь сменить передний клапан

Одна сумка – два варианта

  • Черный

Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.

Благодаря сменным клапанам одна сумка может выглядеть по-разному

Благодаря сменным клапанам одна сумка может выглядеть по-разному

Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

Микрофибра отличается легкостью и простотой очистки.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.3

из 5

3

Отзывы

4
2
1

18/09/2017

Україна

Україна

Термосумка стала настоящим спасением

Дизайн великолепен,вместительность 2 бутылочки.Держит температуру 3-4 часа.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD150/50 Термосумка из неопрена Avent

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD150/50 Термосумка из неопрена Avent

27/08/2017

Україна

Україна

Хорошая прогулочная помощница

Сумка вмещает пару бутылочек или волшебных чашек. Мы на ГВ, поэтому чаще всего брали с собой чаек или компотик в дорогу, в поликлинику. Удобно. В жару не переживаешь, что компот прокис, в холод - что остыл) сейчас меню расширилось - там и соки, и молочко носим. Нужно сказать, что это не морозилка и не духовка))) не стоит ожидать чудес, термосумка значительно затягивает процесс потери температуры, но не останавливает его! Если хотите через несколько часов пить теплое - ставьте туда горячее-вот и все примудрости. Частично сумку оплатила бонусами, которые накопила за покупку техники в гипермаркете , поэтому сумма покупки не ударила по кошельку, а ак цена, конечно немаленькая. Но вещь прочная и качественная, служить будет не одному ребенку-это точно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD150/60 Термосумка из неопрена Avent

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD150/60 Термосумка из неопрена Avent

24/09/2020

Україна

Україна

Сумка

К сожалению уже через 40 минут в сумке бутылочка с горячей превратилась в еле теплую

Этот отзыв про SCD151/50 Компактная дорожная сумка Avent

Этот отзыв про SCD151/50 Компактная дорожная сумка Avent

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