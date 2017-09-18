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Больше не доступен
SCD150/11
Комбинированная
Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.
Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины
4.3
из 5
3
Отзывы
Nadiia
18/09/2017
Україна
Термосумка стала настоящим спасением
Дизайн великолепен,вместительность 2 бутылочки.Держит температуру 3-4 часа.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD150/50 Термосумка из неопрена Avent
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD150/50 Термосумка из неопрена Avent
obana
27/08/2017
Україна
Хорошая прогулочная помощница
Сумка вмещает пару бутылочек или волшебных чашек. Мы на ГВ, поэтому чаще всего брали с собой чаек или компотик в дорогу, в поликлинику. Удобно. В жару не переживаешь, что компот прокис, в холод - что остыл) сейчас меню расширилось - там и соки, и молочко носим. Нужно сказать, что это не морозилка и не духовка))) не стоит ожидать чудес, термосумка значительно затягивает процесс потери температуры, но не останавливает его! Если хотите через несколько часов пить теплое - ставьте туда горячее-вот и все примудрости. Частично сумку оплатила бонусами, которые накопила за покупку техники в гипермаркете , поэтому сумма покупки не ударила по кошельку, а ак цена, конечно немаленькая. Но вещь прочная и качественная, служить будет не одному ребенку-это точно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD150/60 Термосумка из неопрена Avent
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD150/60 Термосумка из неопрена Avent
Веронь
24/09/2020
Україна
Сумка
К сожалению уже через 40 минут в сумке бутылочка с горячей превратилась в еле теплую
Этот отзыв про SCD151/50 Компактная дорожная сумка Avent
Этот отзыв про SCD151/50 Компактная дорожная сумка Avent
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