Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

Эта стильная компактная сумка с внутренним карманом для личных вещей изготовлена из высококачественной микрофибры, легко чистится и вмещает порцию питания и сменное белье для малыша. Сумку удобно брать с собой во время прогулки по магазинам или похода в гости. Узнать обо всех преимуществах