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Philips Avent

Набор для кормления новорожденных

SCD234/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Здоровое активное кормление Здоровое активное кормление Здоровое активное кормление
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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    SCD234/00
    Общая оценка / 5

    Здоровое активное кормление

    Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    Здоровое активное кормление

    Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Здоровое активное кормление

    Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    Здоровое активное кормление

    Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Здоровое активное кормление

      Клинически доказано снижение колик*

      • Классика
      Клинически доказано снижение риска возникновения колик

      Клинически доказано снижение риска возникновения колик

      Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)

      Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

      Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Легкий захват благодаря уникальному клапану соски

      Легкий захват благодаря уникальному клапану соски

      Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи

      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.

      Встроенный клапан

      В бутылочке для кормления Avent Airflex серии Natural используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме сосания груди младенцем.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • В комплект входят:

        Бутылочка серии Airflex Natural (260 мл)
        2  шт.
        Бутылочка серии Airflex Natural (125 мл)
        2  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        4  шт.
        Ультрамягкая соска с медленным потоком
        2  шт.
        Щеточка для бутылочек и сосок
        1  шт.

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Широкое горлышко
        • Эргономичная форма
        • Простота в использовании и очистке

      • Особенности

        Можно стерилизовать
        Да

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