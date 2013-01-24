Здоровое активное кормление
Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровое активное кормление
Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Здоровое активное кормление
Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровое активное кормление
Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**
В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.
В бутылочке для кормления Avent Airflex серии Natural используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме сосания груди младенцем.
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