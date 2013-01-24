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    Philips Avent

    Цифровая радионяня

    SCD496/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех
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      Philips Avent Цифровая радионяня

      SCD496/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Цифровая радионяня

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Цифровая радионяня

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

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        Цифровая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гарантия отсутствия помех

        С технологией DECT

        Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

        Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

        Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

        Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

        Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

        Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.

        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.

        Световая индикация голоса ребенка

        Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

        Диапазон в 300 м обеспечивает прием в доме и рядом с ним.

        С диапазоном в 300 м вы можете быть уверены в устойчивом приеме в доме и рядом с ним.

        Возможность поговорить с ребенком

        Обеспечивает возможность слышать ребенка и отвечать ему

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев
          Автоматический выбор канала
          Да
          Источник питания
          230-240  В
          Количество каналов
          120

        • Технические характеристики

          Диапазон температур для работы
          0 .. 40  °C
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикатор питания
          Да
          Регулировка громкости
          Да
          Индикаторы громкости
          Да
          Проверка системы
          • Индикатор проверки батарей
          • Звуковой сигнал проверки системы
          • Индикатор проверки системы

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          DECT
          Клипса для крепления к поясу
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Логистические данные

          EAN F-box
          Да
          Адаптер перем./пост. тока
          2 x 9 В постоянного тока, 300 мА
          Руководство/инструкция по эксплуатации
          • Голландский
          • Английский
          • Финский
          • Французский
          • Немецкий
          • Греческий
          • Итальянский
          • Португальский
          • Испанский
          • Шведский
          • Норвежский
          • Датский

        • Логистические данные

          Размеры F-box (В x Ш x Г)
          220x187x94  миллиметра
          Диапазон температур для хранения
          -20 .. +60  °C

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