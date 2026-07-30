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  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше

Больше не доступен

Philips Avent Audio MonitorsЦифровая радионяня

SCD580/00

Самая надежная забота о вашем малыше
Радионяня Philips Avent SCD580/00 обеспечит полный комфорт и спокойствие вам и вашему малышу благодаря надежному соединению и набору функций, которые помогут успокоить ребенка. Ночник-проектор обязательно понравится вашему малышу!
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Спокойствие и уверенность в благополучии вашего малыша

Самая надежная забота о вашем малыше

  • абсолютно конфиденциальное соединение

  • Ночник-проектор звездного неба

  • Обратная связь и колыбельные MP3

  • Вибросигнал

Включите ночник-проектор звездного неба, чтобы успокоить малыша

Если малыш не может успокоиться перед сном, включите ночник-проектор звездного неба, который поможет ребенку заснуть быстрее. Функцию можно активировать с родительского или детского блока. (Удаленное управление недоступно для США и Канады).

Ночник с разъемом MP3 (Plug and Play)

Успокойте малыша перед сном, выбрав понравившуюся мелодию и включив теплый приглушенный свет ночника. Стандарт Plug and Play позволяет проигрывать песни в формате MP3. Пусть малыш засыпает под любимые композиции. (Удаленное управление недоступно в США и Канаде).

Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 

      1. Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и наличия помех.