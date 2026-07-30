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SCD580/00
абсолютно конфиденциальное соединение
Ночник-проектор звездного неба
Обратная связь и колыбельные MP3
Вибросигнал
Если малыш не может успокоиться перед сном, включите ночник-проектор звездного неба, который поможет ребенку заснуть быстрее. Функцию можно активировать с родительского или детского блока. (Удаленное управление недоступно для США и Канады).
Успокойте малыша перед сном, выбрав понравившуюся мелодию и включив теплый приглушенный свет ночника. Стандарт Plug and Play позволяет проигрывать песни в формате MP3. Пусть малыш засыпает под любимые композиции. (Удаленное управление недоступно в США и Канаде).
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.
Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и наличия помех.