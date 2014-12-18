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  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною

Більше не доступний

Philips Avent Audio MonitorsCистема контролю за дитиною з технологією DECT

SCD580/00

4.9
| (40) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша система контролю за дитиною Philips Avent SCD580/00 пропонує повний комфорт і впевненість для Вас і Вашої дитини. Забезпечує найбільш надійний зв’язок у поєднанні з різноманітними заспокійливим ефектами. Вашій дитині сподобається нічний проектор!
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Рекомендація мам номер один у світі1

Впевненість і добре самопочуття для Вас та Вашої дитини

Найбільш надійний зв’язок із дитиною

  • Абсолютний приватний зв’язок

  • Нічник-проектор із зірками

  • Двосторонній зв’язок і колискові MP3

  • Попередження з вібруванням

Заспокойте свою дитину за допомогою нічника-проектора із зірками

Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою нічника-проектора з зірками, який можна ввімкнути з батьківського або дитячого блока. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).

Нічник + можливість під’єднання MP3-програвача

Лагідно заспокойте свою дитину за допомогою самостійно обраної композиції та теплого спокійного світла з нічника. Завдяки можливості під’єднання MP3-програвача Ви зможете відтворити вибрані пісні. Ваша особиста музика в дитячій кімнаті допоможе дитині швидко заснути. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

40

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

4
3
2

18/12/2014

Polska

Polska

Ten produkt spełania wszystkie swoje funkcje

Kupiłem to dla swojej małżonki. Sprawdza się znakomicie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

12/12/2014

Polska

Polska

Tak, polecam ten produkt.

Ta elektroniczna niania zapowiada się naprawdę doskonale. Daje poczucie bezpieczeństwa w szczególności jeżeli posiada się mieszkanie 2 poziomowe.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

12/12/2014

Polska

Polska

Tak, polecam ten produkt.

Ta elektroniczna niania zapowiada się naprawdę doskonale. Daje poczucie bezpieczeństwa w szczególności jeżeli posiada się mieszkanie 2 poziomowe.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.