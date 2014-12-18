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Абсолютний приватний зв’язок
Нічник-проектор із зірками
Двосторонній зв’язок і колискові MP3
Попередження з вібруванням
Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою нічника-проектора з зірками, який можна ввімкнути з батьківського або дитячого блока. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).
Лагідно заспокойте свою дитину за допомогою самостійно обраної композиції та теплого спокійного світла з нічника. Завдяки можливості під’єднання MP3-програвача Ви зможете відтворити вибрані пісні. Ваша особиста музика в дитячій кімнаті допоможе дитині швидко заснути. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).
Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.
4.9
з 5
40
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
kogi
18/12/2014
Polska
Ten produkt spełania wszystkie swoje funkcje
Kupiłem to dla swojej małżonki. Sprawdza się znakomicie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Aneczka33
12/12/2014
Polska
Tak, polecam ten produkt.
Ta elektroniczna niania zapowiada się naprawdę doskonale. Daje poczucie bezpieczeństwa w szczególności jeżeli posiada się mieszkanie 2 poziomowe.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Piotr12
12/12/2014
Polska
Tak, polecam ten produkt.
Ta elektroniczna niania zapowiada się naprawdę doskonale. Daje poczucie bezpieczeństwa w szczególności jeżeli posiada się mieszkanie 2 poziomowe.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.