Заспокойте свою дитину за допомогою нічника-проектора із зірками

Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою нічника-проектора з зірками, який можна ввімкнути з батьківського або дитячого блока. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).