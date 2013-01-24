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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поможет малышу
Поможет малышу
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поможет малышу
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Итого:
Если ребенок заблудился и не может самостоятельно вас найти, успокаивает то, что запись важной контактной информации у него с собой и включается одним нажатием кнопки.
Цифровая голосовая запись - это быстрый безопасный и простой способ записать важные контактные данные, которые помогут сохранить драгоценное время, если вы случайно потеряете ребенка из виду.
Чтобы он всегда был под рукой и не доставлял хлопот.
Для включения записи необходимо вставить острый кончик карандаша в маленькое отверстие, поэтому стереть, изменить или переписать запись с важной контактной информацией для ребенка практически невозможно.
Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.
Технические характеристики
Аудиозапись
Аксессуары
Питание