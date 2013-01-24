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    SCD605/00
    Общая оценка / 5
    • Поможет малышу Поможет малышу Поможет малышу
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      Рекордер адресных данных

      SCD605/00
      Общая оценка / 5

      Поможет малышу

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Поможет малышу

      Поможет малышу

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Рекордер адресных данных

      Поможет малышу

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        не заблудиться

        Запишите имя ребенка и номер вашего телефона или адрес

        Если ребенок заблудился и не может самостоятельно вас найти, успокаивает то, что запись важной контактной информации у него с собой и включается одним нажатием кнопки.

        Одно нажатие утопленной кнопки Address (Адрес) включает воспроизведение

        Цифровая голосовая запись - это быстрый безопасный и простой способ записать важные контактные данные, которые помогут сохранить драгоценное время, если вы случайно потеряете ребенка из виду.

        Прикрепите к одежде или сумке, чтобы всегда носить с собой

        Чтобы он всегда был под рукой и не доставлял хлопот.

        Гарантирует защиту вашего сообщения от перезаписи ребенком

        Для включения записи необходимо вставить острый кончик карандаша в маленькое отверстие, поэтому стереть, изменить или переписать запись с важной контактной информацией для ребенка практически невозможно.

        Соответствует всем соответствующим стандартам для игрушек и стандартам безопасности

        Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Совместим с
          Нормативы по игрушкам ЕС и США

        • Аудиозапись

          Время записи
          до 20  с

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          Батарея
          Руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          GP76A
          Количество батарей
          4
          Время работы от батарей
          50  час(ов)
          Съемный/ сменный
          Да

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