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  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventДетская бутылочка серии Natural

SCF036/17

4.9
| (30) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с мягкой соской с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Естественный захват соски

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • 1 бутылочка

  • 330 мл

  • Соска с быстрым потоком

  • 6 мес.+

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Мягкий и гладкий силикон для меняющихся потребностей ребенка

Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.

Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

30

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

29/10/2020

Україна

Україна

Очень удобная,. ребенок сам держит с 6 месяцев.

Со временем видны мелкие царапины, но на само качество никак не влияет. Ребенок сам изъявил желание ее держать и довольно быстро это стало получатся. Соска с временем течет, очень сильно при сосании капает на лицо, не выяснила еще с чем то связанно, соску меняли с 0м, до 6м. Возможно пришло время заменить размер для 6м. Крепкий пластик, ребенок активно ее швыряет об пол, стены и катает по полу,бутылочка цела, без единой трещины. Фирму philips avent выбрала задолго до рождения ребенка и очень рада, ни разу не пожалела, покупаю только avent, даже посуду нашла снятую уже с производства на данный момент, пол года искала -это того стоит.

Плюсы

Крепкий пластик, удобная форма, приятный дизайн. Стоимость соответствует качеству.

Минусы

Нет

Этот отзыв про SCF036/17 Детская бутылочка серии Natural

Этот отзыв про SCF036/17 Детская бутылочка серии Natural

15/11/2021

Україна

Україна

Чудова пляшечка для годування!!!

Дуже рада що вибрала саме цю продукцію. Має чудову форму, дуже зручна соска для малюка. Раджу для придбання!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural

15/11/2021

Україна

Україна

Найкращий вибір малюку

Самий надійний виробник для малюка користуюсь ним вже пів року задоволена дуже в дитини пропали коліки но дуже гарна зручна до миття бутилочка

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011