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Больше не доступен
1 бутылочка
330 мл
Соска с быстрым потоком
6 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.
Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.
4.9
из 5
30
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Анна Белан
29/10/2020
Україна
Очень удобная,. ребенок сам держит с 6 месяцев.
Со временем видны мелкие царапины, но на само качество никак не влияет. Ребенок сам изъявил желание ее держать и довольно быстро это стало получатся. Соска с временем течет, очень сильно при сосании капает на лицо, не выяснила еще с чем то связанно, соску меняли с 0м, до 6м. Возможно пришло время заменить размер для 6м. Крепкий пластик, ребенок активно ее швыряет об пол, стены и катает по полу,бутылочка цела, без единой трещины. Фирму philips avent выбрала задолго до рождения ребенка и очень рада, ни разу не пожалела, покупаю только avent, даже посуду нашла снятую уже с производства на данный момент, пол года искала -это того стоит.
Плюсы
Крепкий пластик, удобная форма, приятный дизайн. Стоимость соответствует качеству.
Минусы
Нет
Этот отзыв про SCF036/17 Детская бутылочка серии Natural
Этот отзыв про SCF036/17 Детская бутылочка серии Natural
Devochka
15/11/2021
Україна
Часть акции
Чудова пляшечка для годування!!!
Дуже рада що вибрала саме цю продукцію. Має чудову форму, дуже зручна соска для малюка. Раджу для придбання!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural
Lotos@
15/11/2021
Україна
Часть акции
Найкращий вибір малюку
Самий надійний виробник для малюка користуюсь ним вже пів року задоволена дуже в дитини пропали коліки но дуже гарна зручна до миття бутилочка
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011