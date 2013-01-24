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Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Детская бутылочка серии Natural
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.
Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша.
Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).
Этапы взросления
Материал
В комплект входят:
Функции
Удобство использования
Функции
Вариации в дизайне бутылок