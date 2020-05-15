Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Быстрый и равномерный подогрев Быстрый и равномерный подогрев Быстрый и равномерный подогрев

      Philips Avent Advanced Быстрый подогреватель бутылочек

      SCF355/09

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Быстрый и равномерный подогрев

      Когда придет время следующего кормления малыша, бережно подогрейте молоко или питание за 3 минуты. Постепенный и непрерывный подогрев обеспечит равномерную температуру продукта. Простой в эксплуатации прибор оснащен удобной функцией разморозки, а также может использоваться для подогрева детского питания.

      Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Advanced Быстрый подогреватель бутылочек

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Advanced
      - {discount-value}

      Advanced

      Быстрый подогреватель бутылочек

      итого

      recurring payment

      Быстрый и равномерный подогрев

      Равномерный подогрев всего за 3 минуты

      • Равномерный подогрев без перегрева
      • Быстрый подогрев
      • Бережная разморозка
      • Функция поддержания температуры
      Инструкция по подогреву для удобства использования

      Инструкция по подогреву для удобства использования

      Просто поверните регулятор для включения подогревателя и выберите нужную настройку. В комплект подогревателя бутылочек входит удобная таблица с инструкциями по подогреву, в которой указано время работы прибора.

      Цельная конструкция упрощает чистку

      Цельная конструкция упрощает чистку

      Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.

      Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

      Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

      Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.

      Совместимость с бутылочками Philips Avent и большинства популярных марок

      Совместимость с бутылочками Philips Avent и большинства популярных марок

      Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.

      Подогревает быстро и равномерно

      Подогревает быстро и равномерно

      Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.

      Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

      Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

      Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.

      Подходит для молока и детского питания

      Подходит для молока и детского питания

      Подогреватель бутылочек также можно использовать для бережного и равномерного подогрева детского питания.

      Поддержание температуры

      Поддержание температуры

      После медленного подогрева температура молока или детского питания будет поддерживаться на оптимальном уровне до нужного момента.

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220 В~, 50 Гц
        Потребляемая мощность
        275  Вт
        Энергопотребление (в выключенном состоянии)
        <0,3 Вт (период до режима автоматического выключения: <1 мин)

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ШxВxГ)
        160,4 x 139,9 x 148,55  миллиметра
        Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
        175 x 185 x 160  миллиметра

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Европа
        Произведено:
        Китай

      • В комплект входят:

        Подогреватель бутылочек
        1  шт.

      • Характеристики упаковки

        Бумажная упаковка**
        Да

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • Для 150 мл молока при температуре 22 °C в бутылочке Philips Natural объемом 260 мл
      • Этот подогреватель бутылочек не подходит для бутылочек Philips Avent объемом 60 мл и пакетов для хранения грудного молока Philips Avent.
      • *Во время переходного периода вы можете получить продукт как в старой, так и в новой бумажной упаковке

      Подписывайтесь и получите  -15% дополнительной скидки на продукты Philips Avent*

      Приветственный промокод со скидкой -15%*

      Эксклюзивные предложения и ранний доступ к распродажам

      Актуальные и полезные советы от Philips​

      Discount Percentage
      *
      Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!
      Что это значит?

      *Промокод -15% скидки на покупки продукции Philips Avent на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при условии первой регистрации такой электронной почты.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.