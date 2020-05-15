Ключевые слова для поиска
SCF355/09
Быстрый и равномерный подогрев
Когда придет время следующего кормления малыша, бережно подогрейте молоко или питание за 3 минуты. Постепенный и непрерывный подогрев обеспечит равномерную температуру продукта. Простой в эксплуатации прибор оснащен удобной функцией разморозки, а также может использоваться для подогрева детского питания.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый подогреватель бутылочек
Просто поверните регулятор для включения подогревателя и выберите нужную настройку. В комплект подогревателя бутылочек входит удобная таблица с инструкциями по подогреву, в которой указано время работы прибора.
Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.
Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.
Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.
Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.
Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.
Подогреватель бутылочек также можно использовать для бережного и равномерного подогрева детского питания.
После медленного подогрева температура молока или детского питания будет поддерживаться на оптимальном уровне до нужного момента.
