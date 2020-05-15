Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
SCF355/09
Швидке та рівномірне підігрівання
Коли настане час для наступного годування дитини, обережно підігрійте молоко або їжу за 3 хвилини. Вони нагріватимуться поступово, щоб не допустити точкового перегрівання. Пристрій простий у використанні, має зручний режим розморожування, а також його можна використовувати для розігрівання дитячого харчування.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкий підігрівач пляшечок
усього
recurring payment
Усередині й зовні — цей підігрівач максимально зручно очищати. Ви зможете більше часу проводити з малюком.
Просто поверніть регулятор, щоб увімкнути підігрівач пляшечок, і виберіть налаштування підігрівання. До підігрівача пляшечок додається корисна таблиця щодо підігрівання, що дозволяє легко визначити тривалість підігрівання.
Підігрівач пляшечок має зручне налаштування розморожування. Безпечніше за розморожування у мікрохвильовій печі та зручніше за використання води – просто виберіть налаштування, щоб розморозити заморожене молоко чи дитячу їжу.
Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*. Використовуйте його для зручного підігрівання дитячих пляшечок та контейнерів.
Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.
*У разі використання = < 150 мл молока за температури 20 °C у пляшечці Philips Avent Classic / Natural на 260 мл.
Крім підігрівання дитячих пляшечок, підігрівач пляшечок можна також використовувати для лагідного та рівномірного підігрівання дитячої їжі.
Молоко або дитяча їжа підігріваються повільно, тому вони будуть бажаної температури й готовими, коли потрібно.
Технічні характеристики
Вага та розміри
Країна походження
У комплекті:
Специфікації пакування
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.