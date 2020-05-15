Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Швидке та рівномірне підігрівання Швидке та рівномірне підігрівання Швидке та рівномірне підігрівання

      Philips Avent Advanced Швидкий підігрівач пляшечок

      SCF355/09

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Коли настане час для наступного годування дитини, обережно підігрійте молоко або їжу за 3 хвилини. Вони нагріватимуться поступово, щоб не допустити точкового перегрівання. Пристрій простий у використанні, має зручний режим розморожування, а також його можна використовувати для розігрівання дитячого харчування.

      Переглянути усі переваги

      Philips Avent Advanced Швидкий підігрівач пляшечок

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Advanced
      - {discount-value}

      Advanced

      Швидкий підігрівач пляшечок

      усього

      recurring payment

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Рівномірне підігрівання всього за 3 хвилини

      • Підігріває рівномірно без перегріву
      • Швидко підігріває
      • Лагідне розморожування
      • Функція збереження тепла
      Легко мити та доглядати

      Легко мити та доглядати

      Усередині й зовні — цей підігрівач максимально зручно очищати. Ви зможете більше часу проводити з малюком.

      Легко керувати завдяки корисному посібнику з підігрівання

      Легко керувати завдяки корисному посібнику з підігрівання

      Просто поверніть регулятор, щоб увімкнути підігрівач пляшечок, і виберіть налаштування підігрівання. До підігрівача пляшечок додається корисна таблиця щодо підігрівання, що дозволяє легко визначити тривалість підігрівання.

      Налаштування лагідного розморожування для дитячих пляшечок

      Налаштування лагідного розморожування для дитячих пляшечок

      Підігрівач пляшечок має зручне налаштування розморожування. Безпечніше за розморожування у мікрохвильовій печі та зручніше за використання води – просто виберіть налаштування, щоб розморозити заморожене молоко чи дитячу їжу.

      Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*

      Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*

      Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*. Використовуйте його для зручного підігрівання дитячих пляшечок та контейнерів.

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.

      Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

      Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

      *У разі використання = < 150 мл молока за температури 20 °C у пляшечці Philips Avent Classic / Natural на 260 мл.

      Підходить для молока та дитячого харчування

      Підходить для молока та дитячого харчування

      Крім підігрівання дитячих пляшечок, підігрівач пляшечок можна також використовувати для лагідного та рівномірного підігрівання дитячої їжі.

      Зберігайте молоко теплим

      Зберігайте молоко теплим

      Молоко або дитяча їжа підігріваються повільно, тому вони будуть бажаної температури й готовими, коли потрібно.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220 В змінного струму, 50 Гц
        Споживання енергії
        275  Вт
        Споживання живлення (режим вимкнення)
        <0,3 Вт (досягається автоматично за такий період у режимі вимкнення: <1 хв)

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (ШxВxТ)
        160,4 x 139,9 x 148,55  мм
        Розміри упаковки (ШxВxГ)
        175 x 185 x 160  мм

      • Країна походження

        Розроблено у
        Європа
        Виготовлено у
        Китай

      • У комплекті:

        Підігрівач пляшечок
        1  шт.

      • Специфікації пакування

        Упаковка на основі паперу**
        Так

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • Для 150 мл / 5 унцій молока за температури 22 °C / 72 °F у пляшечці Philips Natural 260 мл / 9 унцій
      • У цьому підігрівачі пляшечок не можна використовувати пакети для грудного молока та пляшечки Philips Avent на 60 мл.
      • *Під час перехідного періоду можуть використовуватися як старі, так і нові паперові упаковки

      Підписуйтесь та отримуйте -15% додаткової знижки на продукти Philips Avent*

      Вітальний промокод зі знижкою -15%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Discount Percentage
      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
      Що це означає?

      *Промокод -15% знижки на покупки продукції Philips Avent на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.