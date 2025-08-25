Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Одна проста процедура від одного годування до наступного Одна проста процедура від одного годування до наступного Одна проста процедура від одного годування до наступного

      Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Найвища якість

      SCF359/00

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки
      1 нагорода

      Одна проста процедура від одного годування до наступного

      Найбільш надійний спосіб підігрівання та стерилізації дозволяє вам бути на крок попереду. Наше підігрівання у водяній бані за лікарняними стандартами краще зберігає білки молока, а інтелектуальний датчик запобігає перегріванню. Час мити? Природна пара вбиває 99,9% мікробів.

      Переглянути усі переваги

      Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Найвища якість

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      2-in-1 Warmer & Sterilizer
      - {discount-value}

      2-in-1 Warmer & Sterilizer

      Найвища якість

      усього

      recurring payment

      Одна проста процедура від одного годування до наступного

      Швидке, безпечне підігрівання та стерилізація. Кожного разу.

      • Делікатне підігрівання без перегріву
      • Стерилізація без хімічних речовин
      • Швидке та просте встановлення
      • Сумісність із більшістю найнеобхідніших речей
      Підігрівайте пляшечки за 3 хвилини одним натисненням кнопки*

      Підігрівайте пляшечки за 3 хвилини одним натисненням кнопки*

      Час годувати дитину? Підігрівання на водяній бані за лікарняним стандартом краще зберігає поживні речовини молока без шкоди для ефективності. Незалежно від того, хто годує дитину — ви чи інша особа, найкраща технологія підігріву гарантує, що все буде готово за 3 хвилини*.

      Безпечно знищує 99,9% бактерій природною парою

      Безпечно знищує 99,9% бактерій природною парою

      Коли час мити дитячі речі, використовуйте силу природної пари, щоб знищити 99,9% бактерій. Пара, відома своєю здатністю проникати в найвіддаленіші куточки та щілини, ідеально підходить для стерилізації всіх закутків дитячої пляшечки, пустушки й невеликих іграшок. І все це без використання хімічних речовин.

      Використання методу підігрівання на водяній баня за лікарняним стандартом

      Використання методу підігрівання на водяній баня за лікарняним стандартом

      Підігрівайте молоко так, як це роблять медсестри в лікарнях, — на водяній бані. У порівнянні з іншими методами, цей спосіб краще зберігає молочні білки, необхідні для формування імунної системи дитини. Наша делікатна та швидка технологія підігрівання сприяє здоровому розвитку дитини з кожним годуванням.

      Постійна циркуляція молока запобігає перегріву

      Постійна циркуляція молока запобігає перегріву

      Наша технологія підігріву захищає протеїни, які сприяють здоровому розвитку дитини, рівномірно й постійно розподіляючи тепло. Завдяки підігріву на водяній бані не потрібно турбуватися про гарячі ділянки, які можуть призвести до псування молока. Натомість ваша дитина щоразу буде насолоджуватися рівномірно підігрітою, багатою на поживні речовини їжею.

      Розумний датчик запобігає перегріву

      Розумний датчик запобігає перегріву

      Незалежно від початкової температури молока, наш розумний датчик про все подбає. Він автоматично налаштовує час підігрівання, визначаючи початкову температуру молока. Жодних здогадок. Як і жодного ризику перегріву.

      Автоматичне вимкнення та збереження тепла

      Автоматичне вимкнення та збереження тепла

      Не сумнівайтеся жодної миті. Зробіть годування вдень і вночі простішим та безпечнішим, знаючи, що пристрій автоматично вимкнеться після завершення роботи й підтримуватиме температуру пляшечки протягом 60 хвилин.

      Підігрівання та стерилізація одним інтуїтивним натисненням кнопки

      Підігрівання та стерилізація одним інтуїтивним натисненням кнопки

      Незалежно від того, чи ви вперше використовуєте підігрівач, чи є експертом із приготуванні їжі, наш інтерфейс з однією кнопкою спрощує процес підігріву та стерилізації для будь-якого користувача. Ви будете отримувати візуальні та звукові сповіщення протягом кожного процесу, перш ніж пристрій автоматично вимкнеться.

      Перевірка рівня води через віконце

      Перевірка рівня води через віконце

      Із нашим новим прозорим віконцем приготування їжі інтуїтивно зрозуміле для всіх. Використовуйте його, щоб швидко перевірити рівень води перед циклами підігріву й завжди робити все правильно. Жодних здогадок. Усе, що вам потрібно знати, знаходиться прямо перед вами.

      Мінімум безладу завдяки компактній конструкції

      Мінімум безладу завдяки компактній конструкції

      Зберігайте порядок у домі за допомогою одного багатофункціонального пристрою, який займає мінімум місця на стільниці. У цьому невеликому, але потужному пристрої можна одночасно стерилізувати пляшечку, а також невеликі іграшки й соски.

      Розроблено для швидкого й легкого очищення

      Розроблено для швидкого й легкого очищення

      Завдяки нашому чудовому простому дизайну мити пристрій так само легко, як і підігрівати або стерилізувати речі. Протріть підігрівач і стерилізатор ганчіркою, щоб легко дістатися досередини через широку шийку. За необхідності насадку для стерилізації також можна помістити в посудомийну машину.

      Сумісність із більшістю дитячих пляшечок і баночок для годування

      Сумісність із більшістю дитячих пляшечок і баночок для годування

      Поки ваша дитина підростає, пам’ятайте, що наш підігрівач сумісний з усіма марками дитячих пляшечок, а також із пляшечками різних матеріалів і розмірів. А коли дитина буде готова перейти на наступний етап, наш підігрівач також підійде для баночок із їжею.

      Використовуйте базові речі вашого малюка вповні

      Використовуйте базові речі вашого малюка вповні

      Наша технологія стерилізації парою — це найбезпечніший спосіб дезінфекції речей вашого малюка. Вона ефективно знищує мікроби, не пошкоджуючи матеріали, що подовжує термін експлуатації речей. За допомогою насадки для стерилізації дрібних предметів можна легко одночасно стерилізувати пляшечки, соски, запасні частини й невеликі іграшки.

      Технічні характеристики

      • Матеріал виробу

        Матеріал виробу
        Пластик (поліпропилен та ABS)

      • Технічні характеристики

        Споживання енергії
        400  Вт
        Напруга (S_0000156)
        • 220–240 В змінного струму; 50–60 Гц
        • 120–127 В змінного струму; 50–60 Гц (США, Канада, Мексика)

      • Вага та розміри

        Вага
        1000  г
        Розміри виробу (ШxВxТ)
        260,4 x 150 x 210,5  мм

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • У комплекті:

        Підігрівач і стерилізатор 2-в-1
        1 шт.

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Нагороди

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • 150 мл молока кімнатної температури у пляшечці Avent Natural на 260 мл (9 унцій).

      Підписуйтесь та отримуйте -15% додаткової знижки на продукти Philips Avent*

      Вітальний промокод зі знижкою -15%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Discount Percentage
      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
      Що це означає?

      *Промокод -15% знижки на покупки продукції Philips Avent на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.