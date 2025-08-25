Умови пошуку
SCF359/00
Одна проста процедура від одного годування до наступного
Найбільш надійний спосіб підігрівання та стерилізації дозволяє вам бути на крок попереду. Наше підігрівання у водяній бані за лікарняними стандартами краще зберігає білки молока, а інтелектуальний датчик запобігає перегріванню. Час мити? Природна пара вбиває 99,9% мікробів.Переглянути усі переваги
Час годувати дитину? Підігрівання на водяній бані за лікарняним стандартом краще зберігає поживні речовини молока без шкоди для ефективності. Незалежно від того, хто годує дитину — ви чи інша особа, найкраща технологія підігріву гарантує, що все буде готово за 3 хвилини*.
Коли час мити дитячі речі, використовуйте силу природної пари, щоб знищити 99,9% бактерій. Пара, відома своєю здатністю проникати в найвіддаленіші куточки та щілини, ідеально підходить для стерилізації всіх закутків дитячої пляшечки, пустушки й невеликих іграшок. І все це без використання хімічних речовин.
Підігрівайте молоко так, як це роблять медсестри в лікарнях, — на водяній бані. У порівнянні з іншими методами, цей спосіб краще зберігає молочні білки, необхідні для формування імунної системи дитини. Наша делікатна та швидка технологія підігрівання сприяє здоровому розвитку дитини з кожним годуванням.
Наша технологія підігріву захищає протеїни, які сприяють здоровому розвитку дитини, рівномірно й постійно розподіляючи тепло. Завдяки підігріву на водяній бані не потрібно турбуватися про гарячі ділянки, які можуть призвести до псування молока. Натомість ваша дитина щоразу буде насолоджуватися рівномірно підігрітою, багатою на поживні речовини їжею.
Незалежно від початкової температури молока, наш розумний датчик про все подбає. Він автоматично налаштовує час підігрівання, визначаючи початкову температуру молока. Жодних здогадок. Як і жодного ризику перегріву.
Не сумнівайтеся жодної миті. Зробіть годування вдень і вночі простішим та безпечнішим, знаючи, що пристрій автоматично вимкнеться після завершення роботи й підтримуватиме температуру пляшечки протягом 60 хвилин.
Незалежно від того, чи ви вперше використовуєте підігрівач, чи є експертом із приготуванні їжі, наш інтерфейс з однією кнопкою спрощує процес підігріву та стерилізації для будь-якого користувача. Ви будете отримувати візуальні та звукові сповіщення протягом кожного процесу, перш ніж пристрій автоматично вимкнеться.
Із нашим новим прозорим віконцем приготування їжі інтуїтивно зрозуміле для всіх. Використовуйте його, щоб швидко перевірити рівень води перед циклами підігріву й завжди робити все правильно. Жодних здогадок. Усе, що вам потрібно знати, знаходиться прямо перед вами.
Зберігайте порядок у домі за допомогою одного багатофункціонального пристрою, який займає мінімум місця на стільниці. У цьому невеликому, але потужному пристрої можна одночасно стерилізувати пляшечку, а також невеликі іграшки й соски.
Завдяки нашому чудовому простому дизайну мити пристрій так само легко, як і підігрівати або стерилізувати речі. Протріть підігрівач і стерилізатор ганчіркою, щоб легко дістатися досередини через широку шийку. За необхідності насадку для стерилізації також можна помістити в посудомийну машину.
Поки ваша дитина підростає, пам’ятайте, що наш підігрівач сумісний з усіма марками дитячих пляшечок, а також із пляшечками різних матеріалів і розмірів. А коли дитина буде готова перейти на наступний етап, наш підігрівач також підійде для баночок із їжею.
Наша технологія стерилізації парою — це найбезпечніший спосіб дезінфекції речей вашого малюка. Вона ефективно знищує мікроби, не пошкоджуючи матеріали, що подовжує термін експлуатації речей. За допомогою насадки для стерилізації дрібних предметів можна легко одночасно стерилізувати пляшечки, соски, запасні частини й невеликі іграшки.
