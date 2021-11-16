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Больше не доступен
1 бутылочка
125 мл
Соска для новорожденных
0 мес.+
Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.
Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.
Клинические исследования показали, что бутылочка Philips Avent предотвращает появление колик и дискомфорта*. Каким образом? Благодаря особой конструкции во время кормления внутри соски не образуется вакуум, а молоко подается равномерно. Это позволяет избежать колик, образования газов и срыгивания.
4.9
из 5
26
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
а-л-л-а
16/11/2021
Україна
дуже задоволені
Користуємося пляшечкою з клапаном AirFree вже більше 6 місяців. Дуже задоволені. Відповідає всім своїм характеристикам
Минусы
відсутні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Kotik34
14/11/2021
Україна
Чудова пляшечка!
Дитина з задоволенням їсть з цієї пляшечки, і дійсно не захоплює повітря. Рекомендую , однозначно!
Плюсы
Зручність і сучасність )
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Tanycka
14/11/2021
Україна
Часть акции
Чудової якості і зручна
Пляшечка Anti-colic з клапаном AirFreе виготовлена з якісних матеріалів, зручна у використанні, має чудову форму і гарний розмір. Рекомендую для маленьких діток, дуже зручна у використанні
Плюсы
Хороша якість і зручна
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.
80 % мам признали снижение проблем с кормлением по результатам исследования на дому с участием 144 матерей, проведенному в США в 2017 году
У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик, чем при кормлении из обычной бутылочки, и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.