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    Philips Avent

    Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

    SCF810/14
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания* Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания* Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
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      Philips Avent Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

      SCF810/14
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

      Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

      Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

      Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

      Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

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        Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

        Удобная бутылочка не пропускает воздух

        • 1 бутылочка
        • 125 мл
        • Соска для новорожденных
        • 0 мес.+
        Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

        Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

        Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.

        Никакого воздуха в соске

        Никакого воздуха в соске

        Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.

        Особая система против колик и дискомфорта*

        Особая система против колик и дискомфорта*

        Клинические исследования показали, что бутылочка Philips Avent предотвращает появление колик и дискомфорта*. Каким образом? Благодаря особой конструкции во время кормления внутри соски не образуется вакуум, а молоко подается равномерно. Это позволяет избежать колик, образования газов и срыгивания.

        Удобство мытья и сборки системы AirFree™

        Удобство мытья и сборки системы AirFree™

        Клапан AirFree™ легко подсоединить к любой бутылочке Philips Avent Anti-colic или Classic+, а мыть ее чрезвычайно удобно благодаря широкому горлышку бутылки и небольшому количеству частей.

        Простота использования

        Простота использования

        Сначала наполните бутылочку молоком. Затем установите на горлышко клапан AirFree™ и подсоедините соску. Наклоните бутылочку, чтобы соска наполнилась молоком — и все готово к кормлению. Следите, чтобы клапан AirFree™ не смещался, а соска всегда была наполнена молоком полностью в любом положении бутылочки.

        Используйте бутылочку с клапаном AirFree™ или без него

        Используйте бутылочку с клапаном AirFree™ или без него

        Бутылочку Philips Avent Anti-colic можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него. Клапан AirFree™ совместим с бутылочками Philips Avent Anti-colic и Classic+ следующих объемов: 125 мл, 260 мл и 330 мл.

        В продаже имеются соски с различной скоростью потока

        В продаже имеются соски с различной скоростью потока

        Потребности в кормлении меняются с развитием ребенка, поэтому необходимо выбирать соску с подходящей скоростью потока. Бутылочки Philips Avent Anti-colic и Classic+ можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него, однако эти клапаны совместимы только с сосками Philips Avent Anti-colic и Classic+.

        Сочетайте с другой продукцией Philips Avent

        Сочетайте с другой продукцией Philips Avent

        Линейка бутылочек Anti-colic без труда сочетается с различными моделями аксессуаров, которые помогут легко перейти от бутылочки к чашке, а затем и к кружке.

        Особая форма соски для надежного захвата

        Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребристая поверхность предотвращает слипание соски и неравномерную подачу молока.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          0—6 месяцев

        • В комплект входят:

          Детская бутылочка
          1  шт.
          Бутылочка
          • полипропилен
          • Не содержит бисфенол-А
          Дизайн бутылочки
          • Эргономичная форма
          • Широкое горлышко
          Соска
          • силикон
          • Не содержит бисфенол-А

        • Удобство использования

          Использование бутылочки
          • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине
          • Легко собирать
          • Легко чистится
          • Легко держать

        • Функции

          Удобство использования
          • Легко разбирать и мыть
          • Меньше частей для удобства сборки
          Соска
          Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы клинически доказана*

        • Функции

          Совместимость
          Полная совместимость бутылочек Anti-colic и Classic+

        • В комплект входят:

          Клапан AirFree™
          1  шт.

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            • Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.
            • 80 % мам признали снижение проблем с кормлением по результатам исследования на дому с участием 144 матерей, проведенному в США в 2017 году
            • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик, чем при кормлении из обычной бутылочки, и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
            • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.

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