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Більше не доступний
2 пляшечки
125 мл
Соска для новонароджених
від 0 міс.
Соска залишається наповненою молоком, навіть коли пляшечка знаходиться у горизонтальному положенні, завдяки чому ваша дитина може пити більш природним способом у вертикальному положенні. Це може допомогти зменшити рефлюкс та заковтування повітря, і зробить годування комфортнішими для вас і вашого малюка.
Наш унікальний клапан AirFree™ запобігає потраплянню повітря у соску, завдяки чому дитина ковтає менше повітря під час пиття. Це допомагає зменшити можливість виникнення таких типових проблем, пов’язаних із годуванням, як кольки, рефлюкс та газики.
Клінічні дослідження довели, що пляшечка Philips Avent зменшує ризик появи кольок та неспокою*. Як? Клапан у сосці запобігає утворенню вакууму під час пиття, не перешкоджаючи годуванню. Це допомагає зменшити кількість кольок, газиків та зригувань.
4.8
з 5
241
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
а-л-л-а
16/11/2021
Україна
дуже задоволені
Користуємося пляшечкою з клапаном AirFree вже більше 6 місяців. Дуже задоволені. Відповідає всім своїм характеристикам
Мінуси
відсутні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Kotik34
14/11/2021
Україна
Чудова пляшечка!
Дитина з задоволенням їсть з цієї пляшечки, і дійсно не захоплює повітря. Рекомендую , однозначно!
Плюси
Зручність і сучасність )
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Tanycka
14/11/2021
Україна
Частина акції
Чудової якості і зручна
Пляшечка Anti-colic з клапаном AirFreе виготовлена з якісних матеріалів, зручна у використанні, має чудову форму і гарний розмір. Рекомендую для маленьких діток, дуже зручна у використанні
Плюси
Хороша якість і зручна
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF810/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс.
Під час тестування в домашніх умовах 80% мам погодилися, що їхні діти мали менше проблем із годуванням; у тестуванні взяло участь 144 мами в США у 2017 р.
Малюки віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Малюки, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими вночі, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач, неспокій, газики та зригування.