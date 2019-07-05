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  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71

Больше не доступен

Бритвенные головки

SH70/50

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Модель SH70 была заменена на SH71
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000.
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Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

Модель SH70 была заменена на SH71

  • Больше не продается

  • Купите SH71

Сменные головки для бритв Series 7000

Сменные головки для бритв Series 7000

Сменные бритвенные головки SH70 совместимы с бритвами Series 7000 (S7xxx) и бритвой Star Wars SW7700.

Лезвия GentleTrack обеспечивают гладкое и бережное бритье

Лезвия GentleTrack обеспечивают гладкое и бережное бритье

Новые лезвия аккуратно срезают волоски в наиболее оптимальном направлении, сокращая риск раздражения, вызываемого выдергиванием волосков.

Бритва Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

Бритва Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

Встроенная система двойных лезвий нашей электробритвы приподнимает волоски и сбривает их максимально близко к поверхности кожи — чистое и комфортное бритье.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Бритье без раздражения

Приобрел бритвенные головки SH70/60 для своей бритвы Philips S7720/26. Родных головок мне хватило ровно на 2,5 года, а затем я заметил ухудшение качества бритья. После замены головок все встало на свои места - бритье снова чистое, кожа гладкая и никакого раздражения. Изначально покупал эту бритву с головками SH70/60 потому, что у них есть кольца SkinGlide с микрогранулами, которые уменьшают трение для гладкого скольжения. Для моей чувствительной кожи это очень важно. Смело рекомендую данные бритвенные головки для тех, кто страдает от раздражения кожи после бритья.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH70/60 Бритвенные головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH70/60 Бритвенные головки

01/04/2019

Україна

Україна

Хороший продукт

Рекомендую всім у кого чутлива шкіра і кожного дня на ній виростає дротяна щітка)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH70/70 Бритвений блок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH70/70 Бритвений блок

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