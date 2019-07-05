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Сменные бритвенные головки SH70 совместимы с бритвами Series 7000 (S7xxx) и бритвой Star Wars SW7700.
Новые лезвия аккуратно срезают волоски в наиболее оптимальном направлении, сокращая риск раздражения, вызываемого выдергиванием волосков.
Встроенная система двойных лезвий нашей электробритвы приподнимает волоски и сбривает их максимально близко к поверхности кожи — чистое и комфортное бритье.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
MISTERNIK
05/07/2019
Україна
Бритье без раздражения
Приобрел бритвенные головки SH70/60 для своей бритвы Philips S7720/26. Родных головок мне хватило ровно на 2,5 года, а затем я заметил ухудшение качества бритья. После замены головок все встало на свои места - бритье снова чистое, кожа гладкая и никакого раздражения. Изначально покупал эту бритву с головками SH70/60 потому, что у них есть кольца SkinGlide с микрогранулами, которые уменьшают трение для гладкого скольжения. Для моей чувствительной кожи это очень важно. Смело рекомендую данные бритвенные головки для тех, кто страдает от раздражения кожи после бритья.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH70/60 Бритвенные головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH70/60 Бритвенные головки
Ворджінія
01/04/2019
Україна
Хороший продукт
Рекомендую всім у кого чутлива шкіра і кожного дня на ній виростає дротяна щітка)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH70/70 Бритвений блок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH70/70 Бритвений блок