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Больше не доступен
Молочная система Latte Perfetto
Керамические жернова: 12 настроек помола
Персонализация напитков Coffee Equalizer™ + 8 профилей пользователей
Дисплей с сенсорным экраном
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
На удобном дисплее имеется 8 профилей для сохранения любимых настроек приготовления
Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)
Награды
5.0
из 5
22
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Владимир83
10/04/2019
Україна
Однозначно рекомендую!
[Employee of philipsglobal] Супер! Когда делается напиток, все гости стоят как в трансе и наблюдают за этим действом))) вкус кофе превосходный!--
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Ksunia
08/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Отличная модель
Я очень довольна кофемашиной!!! Кайф получаю от приготовления кофе
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Ndyga
12/10/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Кофе, как в кофейне
Бывают моменты в жизни, когда можно просто отвлечься - остальное, для тебя, сделает кофемашина.
Плюсы
Полный автомат, никаких дополнительных действий. Уровень шума - не раздражает. Большой контейнер для кофе. Кофейный эквалайзер и возможность сохранения профилей.
Минусы
Очень спорное решение для трубки подачи молока. Есть сложности - достать контейнер для воды.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки
Класс энергоэффективности: B; согласно Swiss Energy Label и стандарту измерения EN 60661.