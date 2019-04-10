КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco
  • Самая технологичная кофемашина Saeco

Больше не доступен

Saeco XelsisСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

SM7685/00

5
| (22) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Самая технологичная кофемашина Saeco
До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей кофе, таких как американо. Просто проведите пальцем по сенсорному экрану для выбора напитка и по желанию настройте параметры его приготовления с помощью интуитивно понятного инструмента CoffeeEqualizer™
Посмотреть все преимущества

Самая технологичная кофемашина Saeco

  • Молочная система Latte Perfetto

  • Керамические жернова: 12 настроек помола

  • Персонализация напитков Coffee Equalizer™ + 8 профилей пользователей

  • Дисплей с сенсорным экраном

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

8 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

8 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

На удобном дисплее имеется 8 профилей для сохранения любимых настроек приготовления

Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_AWARD-961326

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

22

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую!

[Employee of philipsglobal] Супер! Когда делается напиток, все гости стоят как в трансе и наблюдают за этим действом))) вкус кофе превосходный!--

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

08/02/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Отличная модель

Я очень довольна кофемашиной!!! Кайф получаю от приготовления кофе

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

12/10/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Кофе, как в кофейне

Бывают моменты в жизни, когда можно просто отвлечься - остальное, для тебя, сделает кофемашина.

Плюсы

Полный автомат, никаких дополнительных действий. Уровень шума - не раздражает. Большой контейнер для кофе. Кофейный эквалайзер и возможность сохранения профилей.

Минусы

Очень спорное решение для трубки подачи молока. Есть сложности - достать контейнер для воды.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки

      2. Класс энергоэффективности: B; согласно Swiss Energy Label и стандарту измерения EN 60661.