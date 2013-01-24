Самая технологичная кофемашина Saeco

До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от эспрессо и капучино до "флэт уайт" и американо. Просто выберите кофе с помощью сенсорного экрана и настройте его с помощью интуитивного инструмента Coffee Equalizer™ Узнать обо всех преимуществах