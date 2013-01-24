Самая технологичная кофемашина Saeco
До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от эспрессо и капучино до "флэт уайт" и американо. Просто выберите кофе с помощью сенсорного экрана и настройте его с помощью интуитивного инструмента Coffee Equalizer™ Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая технологичная кофемашина Saeco
До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от эспрессо и капучино до "флэт уайт" и американо. Просто выберите кофе с помощью сенсорного экрана и настройте его с помощью интуитивного инструмента Coffee Equalizer™ Узнать обо всех преимуществах
Самая технологичная кофемашина Saeco
До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от эспрессо и капучино до "флэт уайт" и американо. Просто выберите кофе с помощью сенсорного экрана и настройте его с помощью интуитивного инструмента Coffee Equalizer™ Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая технологичная кофемашина Saeco
До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от эспрессо и капучино до "флэт уайт" и американо. Просто выберите кофе с помощью сенсорного экрана и настройте его с помощью интуитивного инструмента Coffee Equalizer™ Узнать обо всех преимуществах
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
На удобном дисплее имеется 8 профилей для сохранения любимых настроек приготовления
Технологии Saeco позволят вам наслаждаться ярким вкусом и ароматом любимого кофе (обжаренный, шоколадный, ореховый, фруктовый, цветочный, пряный)
Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до оптимальной температуры.
Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.
Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam удаляет 99,99 % остатков молока одним касанием кнопки
Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки. Две порции готовятся одновременно.
Интерактивное меню безграничной настройки приготовления в Coffee Equalizer™. Создайте идеальный кофе, настроив ряд параметров — крепость, объем, температуру, вкус, количество и объем молочной пены, а также порядок наливания кофе и молока.
Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства. Вы также можете запускать программу автоматической очистки варочной группы в кофемашинах Saeco с нашим чистящим средством в таблетках.
Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например "флэт уайт" и американо
Наш самый большой контейнер для зерен вмещает до 450 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.
Аксессуары
Отделка
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
Персональные настройки
Другие возможности
Дизайн
CA6903/10
CA6704/10