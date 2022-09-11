Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах