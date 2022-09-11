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    StandSteamer_3000Series_MyEssence

    Вертикальный отпариватель+наклонная доска StyleBoard

    STE3170/80
    Общая оценка / 5
    • Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий
      -{discount-value}

      StandSteamer_3000Series_MyEssence Вертикальный отпариватель+наклонная доска StyleBoard

      STE3170/80
      Общая оценка / 5

      Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

      Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

      StandSteamer_3000Series_MyEssence Вертикальный отпариватель+наклонная доска StyleBoard

      Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

      Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

      Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

      Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

      StandSteamer_3000Series_MyEssence Вертикальный отпариватель+наклонная доска StyleBoard

      Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

      Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

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        StandSteamer_3000Series_MyEssence

        StandSteamer_3000Series_MyEssence

        Вертикальный отпариватель+наклонная доска StyleBoard

        - {discount-value}

        Итого:

        Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

        Наклонная доска StyleBoard для превосходных результатов

        • Наклонная доска StyleBoard
        • 3 режима подачи пара
        • Заостренный металлический кончик подошвы отпаривателя
        • Мощность 2000 Вт
        Наклонная доска StyleBoard для удобного и эффективного отпаривания

        Наклонная доска StyleBoard для удобного и эффективного отпаривания

        Наклонная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань подошвой отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.

        Нагрев менее чем за 60 секунд и быстрая готовность к работе

        Нагрев менее чем за 60 секунд и быстрая готовность к работе

        Вертикальный отпариватель готов к работе в самый нужный момент — менее чем через 60 секунд. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

        MyEssence — освежите одежду с помощью любимых ароматов

        MyEssence — освежите одежду с помощью любимых ароматов

        Наша инновационная ароматическая капсула MyEssence придаст вашей одежде любимый аромат.

        3 режима отпаривания с высокой постоянной мощностью подачи пара

        3 режима отпаривания с высокой постоянной мощностью подачи пара

        Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей и более мощную — для плотных тканей.

        Головка отпаривателя с заостренным металлическим кончиком для идеальных результатов

        Головка отпаривателя с заостренным металлическим кончиком для идеальных результатов

        Непревзойденное качество: инновационная металлическая головка отпаривателя имеет большую подошву и особую форму передней части, упрощающие доступ к таким труднодоступным участкам, как воротники и участки между пуговицами.

        Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

        Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

        Кроме разглаживания складок отпариватель серии 3000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

        Большой 2-литровый резервуар для воды устраняет необходимость в частом пополнении

        Большой 2-литровый резервуар для воды устраняет необходимость в частом пополнении

        Справляется с большими объемами: съемный и прозрачный 2-литровый резервуар для воды позволяет справляться даже с большими объемами одежды.

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение

        Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

        Компактный дизайн для удобного хранения

        Компактный дизайн для удобного хранения

        Компактный: благодаря своей «умной» конструкции вертикальный отпариватель не занимает много места и прост в хранении.

        • Покрытие доски

          Верхний слой
          100% хлопок

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Опора для глажения

          StyleBoard
          Да

        • Аксессуары

          Удобный держатель головки отпаривателя
          Да
          Рукавица для дополнительной защиты
          Да
          Регулируемая стойка
          Да
          Щетка
          Да
          Регулируемая стационарная вешалка
          Да
          Вертикальная доска
          Наклонная доска StyleBoard
          Капсула для парфюма MyEssence
          Да

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Простота использования

          Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
          Даже для шелка
          Объем резервуара для воды
          2000  мл
          Время нагрева
          &lt;1  мин
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для наполнения
          Название подошвы
          Керамика
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Длина шнура питания
          1,8  м
          Длина шланга
          1,33  м
          Встроенная розетка
          Да
          Силиконовый шланг подачи пара
          Да
          Специальное отверстие для залива воды
          Да
          Автоматическое выключение
          Да
          Шланг без ПВХ
          Да

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          40  г/мин
          Мощность
          2000  Вт
          Подача пара
          Да
          Регулировка подачи пара
          3 режима
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Напряжение
          220—240 В
          Готовность к использованию
          &lt;1 минута
          Различные режимы подачи пара
          Да
          Различные настройки подачи пара
          3 уровня
          Контролируемая подача пара
          Да

        • Экологичность

          Упаковка изделия
          Полностью перерабатываемое сырье
          Инструкция по эксплуатации
          из 83% переработанной бумаги

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Простая очистка

        • Размер и вес

          Размер доски (ШxВxД)
          32*5*60  см
          Размер покрытия (ШxВxД)
          33*5*61  см
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          32*172*31  см
          Вес доски
          0,6781  кг
          Толщина слоя пеноматериала
          5  миллиметра
          Вес (с упаковкой)
          2,33  кг
          Поверхность для глажения
          60  см
          Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
          101  см
          Масса головки отпаривателя
          0,43  кг
          Масса головки отпаривателя и подставки
          4,23  кг

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            • Протестировано независимым институтом на бактериях E. coli , S. Aureus, C. Albicans; время отпаривания — 1 минута

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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