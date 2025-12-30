Ключевые слова для поиска

      Максимальный комфорт, превосходный звук

      Наденьте эти беспроводные полноразмерные наушники и ощутите настоящий комфорт при прослушивании. Оцените насыщенное звучание с глубокими басами и до 50 часов воспроизведения.

      Максимальный комфорт, превосходный звук

      • Шумоподавление
      • Легкие полноразмерные наушники
      • Естественный звук. Extra Bass
      • До 50 часов воспроизведения

      Полное погружение с шумоподавлением

      Функция шумоподавления приглушает шум окружения, включая ветер, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку и общаться по телефону. Хотите оставаться в курсе происходящего вокруг? Нажмите кнопку, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.

      Прекрасное звучание с режимом Extra Bass

      40-мм излучатели обеспечивают достойное звучание, а полноразмерная конструкция — качественную пассивную шумоизоляцию. Слушайте любимые композиции в мельчайших деталях.

      До 50 часов работы в режиме воспроизведения с быстрой зарядкой

      За 50 часов воспроизведения эти беспроводные наушники позволят насладиться многими из ваших любимых плейлистов. Полная зарядка по USB-C занимает всего 2 часа, а быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 10 часов воспроизведения.

      Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth

      Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

      Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

      Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

      Настолько легкие и комфортные, что можно носить по несколько часов

      Эти полноразмерные наушники созданы для повседневного комфорта. Легкое оголовье с подушечкой не давит на голову, а мягкие амбушюры обеспечивают идеальную посадку. Каждый амбушюр имеет покрытие из искусственной кожи для приятных тактильных ощущений без растрескивания со временем.

      Приложение Philips Headphones. Персонализация настроек и элементов управления

      В нашем удобном приложении можно управлять подключенными устройствами или выключить шумоподавление. Здесь также можно выполнить точную настройку звукового профиля.

      Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips

      От музыки до подкастов — с этими беспроводными наушниками вы сможете наслаждаться звучанием любимого контента! Оцените ламповое, полное деталей звучание с насыщенными басами благодаря излучателям, откалиброванным для соответствия фирменному звуковому профилю Philips.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Частотный диапазон
        20 – 20 000 Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        112 дБ (1 кГц)
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        6,0
        Профили Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Одновременное подключение
        Да
        Поддерживаемый кодек
        SBC
        Гнездо наушников
        3.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        36.20  см
        Количество потребительских упаковок
        6
        ширина
        21.60  см
        Вес брутто
        2.76  кг
        Высота
        23.60  см
        GTIN
        1 48 95229 17305 4
        Вес нетто
        1.39  кг
        Вес упаковки
        1.37  кг

      • Комфорт

        Поддержка приложения Philips Headphones
        Да
        Обновление встроенного ПО
        Да
        Тип управления
        Кнопка

      • Питание

        Количество аккумуляторов
        1 шт.
        Время зарядки
        2  часов
        Время воспроизведения музыки (с ANC)
        45  часов
        Время воспроизведения музыки (без ANC)
        50  часов
        Быстрая зарядка
        15 mins for 10 hrs
        Вес аккумулятора (общий)
        9.6  г
        Емкость аккумулятора (наушники)
        500  mAh
        Тип аккумулятора (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)

      • Размеры упаковки

        Высота
        22  см
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        20.2  см
        Глубина
        5.8  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 17305 7
        Вес брутто
        0.4  кг
        Вес нетто
        0.232  кг
        Вес упаковки
        0.168  кг

      • Габариты изделия

        Высота
        19.76  см
        ширина
        16.57  см
        Глубина
        8.29  см
        Вес
        0.207  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Да
        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 200 мм

      • Дизайн

        Цвет
        Бежевая
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем
        Складная конструкция
        Плоская/вовнутрь
        Заполняющий уши материал
        Пеноматериал с памятью формы
        Плотная посадка
        Полноразмерные
        Тип чашки
        Закрытого типа

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 mic

      • Возможности ANC

        Технология ANC
        FF
        Режим восприятия внешних звуков
        Да
        Адаптивное ANC
        Да
        Микрофон для активного шумоподавления
        2 микрофона
        ANC (активное шумоподавление)
        Да

      • Голосовой ассистент

        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Apple Siri
        • Google Ассистент
        Активация по голосу
        Нажмите кнопку воспроизведения/паузы
        Поддержка голосового ассистента
        Да

