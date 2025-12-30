Умови пошуку

      2000 series Накладні бездротові навушники

      TAH2500BG/10

      Супер комфорт, чудовий звук

      Вдягніть ці бездротові накладні навушники, і ви відчуєте справжній комфорт під час прослуховування. Ви отримаєте насичений звук із додатковими басами й до 50 годин відтворення.

      2000 series Накладні бездротові навушники

      2000 series
      2000 series

      Накладні бездротові навушники

      Супер комфорт, чудовий звук

      • Система шумопоглинання
      • Легкі накладні навушники
      • Природний звук. Додаткові низькі частоти
      • Час відтворення – до 50 годин

      Занурення завдяки системі шумопоглинання

      Система шумопоглинання приглушує зовнішні шуми, зокрема вітер, щоб ви могли зосередитися на музиці або викликах. Хочете знати більше про те, що відбувається навколо? Торкніться кнопки, щоб увімкнути режим пильності.

      Чудовий звук із режимом додаткових низьких частот

      Ви отримуєте чудовий звук від 40-мм динаміків і хорошу пасивну шумоізоляцію завдяки накладній конструкції навушників. Насолоджуйтеся повнотою улюблених мелодій.

      До 50 годин відтворення завдяки швидкому заряджанню

      Завдяки часу відтворення до 50 годин ці бездротові навушники допоможуть вам прослухати безліч списків відтворення. Вони повністю заряджаються всього за 2 години через USB-C, а швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить достатньо енергії, щоб музика звучала ще 10 годин.

      Надійне багатоточкове з’єднання Bluetooth

      Вдосконалене з’єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв’язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтесь цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.

      Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите

      Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

      Легкі та зручні – їх можна носити годинами

      Ці накладні навушники створені для повсякденного комфорту. Легка пом’якшена дуга зручно прилягає до голови, а м’які амбушури забезпечують ідеальну посадку. Кожна чашка навушників має оббивку з поліуретанової шкіри, що забезпечує гладке, приємне для шкіри відчуття, яке поєднує в собі тривалий комфорт і простий догляд.

      Додаток для навушників Philips Headphones: персоналізація налаштувань та керування

      Наш зручний додаток дозволяє керувати під’єднаними пристроями або вимкнути шумопоглинання. Ви також можете використовувати додаток для точного налаштування звукового профілю.

      Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips

      Від музики до подкастів – ці бездротові навушники чудово відтворюють ваші улюблені звуки! Ви насолоджуватиметеся теплим і деталізованим звучанням із насиченими басами завдяки динамікам, створеними для роботи з фірмовою якістю Philips.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Частотний діапазон
        20–20 000 Гц
        Опір
        32 Ом
        Чутливість
        112 дБ (1 кГц)
        Діаметр динаміків
        40  мм
        Максимальна вхідна потужність
        30  мВт
        Тип динаміка
        Динамічний

      • Під'єднання

        Версія Bluetooth
        6,0
        Профілі Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Максимальний діапазон
        До 10  м
        Багатоточкове з’єднання
        Так
        Підтримуваний кодек
        SBC
        Роз'єм для навушників
        3.5  мм

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        36.20  см
        Кількість споживчих комплектів
        6
        Ширина
        21.60  см
        Вага брутто
        2.76  кг
        Висота
        23.60  см
        Код GTIN
        1 48 95229 17305 4
        Вага нетто
        1.39  кг
        Вага тари
        1.37  кг

      • Зручність

        Підтримка додатка для навушників Philips
        Так
        Можливе оновлення програмного забезпечення
        Так
        Тип елементів керування
        Кнопкове

      • Потужність

        Кількість батарей
        1 шт.
        Час заряджання
        2  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
        45  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
        50  годин(-и)
        Швидке зарядження
        15 mins for 10 hrs
        Вага батареї (всього)
        9.6  г
        Ємність батареї (навушники)
        500  mAh
        Тип батареї (навушники)
        Літій-полімерна (вбудована)

      • Розміри упаковки

        Висота
        22  см
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        20.2  см
        Глибина
        5.8  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 17305 7
        Вага брутто
        0.4  кг
        Вага нетто
        0.232  кг
        Вага тари
        0.168  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        19.76  см
        Ширина
        16.57  см
        Глибина
        8.29  см
        Вага
        0.207  кг

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Зарядний кабель
        Кабель USB-C, 200 мм

      • Конструкція

        Колір
        Бежевий
        Стиль носіння
        Дуга на голову
        Складаний дизайн
        Горизонтально/всередину
        Матеріал з’єднання
        Поролон з ефектом пам’яті
        Кріплення на вусі
        Накладні
        Тип амбушура
        Закритий

      • Телекомунікації

        Мікрофон для викликів
        1 mic

      • Характеристики ANC

        Технологія ANC
        FF
        Режим зовнішніх звуків.
        Так
        Адаптивна технологія ANC
        Так
        Мікрофон для ANC
        2 мікрофони
        ANC (активне шумопоглинання)
        Так

      • Голосовий помічник

        Сумісний голосовий помічник
        • Apple Siri
        • Google Асистент
        Активація голосового помічника
        Натисніть кнопку відтворення/паузи
        Підтримка голосового помічника
        Так

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Платинова медаль EcoVadis липень 2025

