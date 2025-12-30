Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно
Полноразмерные беспроводные наушники
Максимальный комфорт, превосходный звук
Шумоподавление
Легкие полноразмерные наушники
Естественный звук. Extra Bass
До 50 часов воспроизведения
Полное погружение с шумоподавлением
Функция шумоподавления приглушает шум окружения, включая ветер, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку и общаться по телефону. Хотите оставаться в курсе происходящего вокруг? Нажмите кнопку, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.
Прекрасное звучание с режимом Extra Bass
40-мм излучатели обеспечивают достойное звучание, а полноразмерная конструкция — качественную пассивную шумоизоляцию. Слушайте любимые композиции в мельчайших деталях.
До 50 часов работы в режиме воспроизведения с быстрой зарядкой
За 50 часов воспроизведения эти беспроводные наушники позволят насладиться многими из ваших любимых плейлистов. Полная зарядка по USB-C занимает всего 2 часа, а быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 10 часов воспроизведения.
Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth
Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.
Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова
Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.
Настолько легкие и комфортные, что можно носить по несколько часов
Эти полноразмерные наушники созданы для повседневного комфорта. Легкое оголовье с подушечкой не давит на голову, а мягкие амбушюры обеспечивают идеальную посадку. Каждый амбушюр имеет покрытие из искусственной кожи для приятных тактильных ощущений без растрескивания со временем.
Приложение Philips Headphones. Персонализация настроек и элементов управления
В нашем удобном приложении можно управлять подключенными устройствами или выключить шумоподавление. Здесь также можно выполнить точную настройку звукового профиля.
Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips
От музыки до подкастов — с этими беспроводными наушниками вы сможете наслаждаться звучанием любимого контента! Оцените ламповое, полное деталей звучание с насыщенными басами благодаря излучателям, откалиброванным для соответствия фирменному звуковому профилю Philips.
