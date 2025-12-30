Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Супер комфорт, чудовий звук
Система шумопоглинання
Легкі накладні навушники
Природний звук. Додаткові низькі частоти
Час відтворення – до 50 годин
Занурення завдяки системі шумопоглинання
Система шумопоглинання приглушує зовнішні шуми, зокрема вітер, щоб ви могли зосередитися на музиці або викликах. Хочете знати більше про те, що відбувається навколо? Торкніться кнопки, щоб увімкнути режим пильності.
Чудовий звук із режимом додаткових низьких частот
Ви отримуєте чудовий звук від 40-мм динаміків і хорошу пасивну шумоізоляцію завдяки накладній конструкції навушників. Насолоджуйтеся повнотою улюблених мелодій.
До 50 годин відтворення завдяки швидкому заряджанню
Завдяки часу відтворення до 50 годин ці бездротові навушники допоможуть вам прослухати безліч списків відтворення. Вони повністю заряджаються всього за 2 години через USB-C, а швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить достатньо енергії, щоб музика звучала ще 10 годин.
Надійне багатоточкове з’єднання Bluetooth
Вдосконалене з’єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв’язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтесь цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.
Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите
Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.
Легкі та зручні – їх можна носити годинами
Ці накладні навушники створені для повсякденного комфорту. Легка пом’якшена дуга зручно прилягає до голови, а м’які амбушури забезпечують ідеальну посадку. Кожна чашка навушників має оббивку з поліуретанової шкіри, що забезпечує гладке, приємне для шкіри відчуття, яке поєднує в собі тривалий комфорт і простий догляд.
Додаток для навушників Philips Headphones: персоналізація налаштувань та керування
Наш зручний додаток дозволяє керувати під’єднаними пристроями або вимкнути шумопоглинання. Ви також можете використовувати додаток для точного налаштування звукового профілю.
Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips
Від музики до подкастів – ці бездротові навушники чудово відтворюють ваші улюблені звуки! Ви насолоджуватиметеся теплим і деталізованим звучанням із насиченими басами завдяки динамікам, створеними для роботи з фірмовою якістю Philips.
