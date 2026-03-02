Ключевые слова для поиска

      На пути к идеальному звуку

      Если вам нужны максимально комфортные наушники с шумоподавлением для повседневного использования, вы пришли по адресу. Оцените насыщенное звучание с четкими басами даже на малой громкости. А сменные амбушюры и аккумулятор обеспечат комфорт и эффективность на долгие годы.

      Накладные наушники

      На пути к идеальному звуку

      • Естественный звук. Динамичные басы
      • Комфортная посадка накладного типа
      • Шумоподавление
      • До 70 часов воспроизведения

      Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов

      Точно откалиброванные 32-мм излучатели и динамичные басы обеспечат насыщенный звук с различимыми низкими частотами даже на малой громкости. При просмотре фильмов или в играх вы можете включить режим минимальной задержки в нашем приложении.

      Комфортная посадка и сменные компоненты для длительной эксплуатации

      Мягкие амбушюры из искусственной кожи и мягкое регулируемое оголовье обеспечивают максимально комфортную посадку. С течением времени для поддержания герметичности можно заменить износившиеся амбушюры с эффектом памяти на новые. Также можно заменить литий-ионный аккумулятор наушников, когда он перестанет долго держать заряд.

      Всегда четкое звучание музыки с активным шумоподавлением

      Активное шумоподавление устраняет внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любимой музыке, подкастах и общении. Включите его в автоматическом режиме или настройте, как вам удобно, в приложении Philips Headphones.

      Стабильное многоточечное соединение Bluetooth® и простое сопряжение

      Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Android Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

      До 70 часов работы в режиме воспроизведения (50 часов с включенным шумоподавлением)

      Без шумоподавления заряда аккумулятора хватит на 70 часов воспроизведения, а с шумоподавлением — на 50 часов. Всего 5 минут зарядки хватит еще на 4 часа прослушивания.

      Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

      Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

      Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

      Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно регулировать шумоподавление, настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.

      Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips

      Особые излучатели в этих наушниках откалиброваны под фирменное звучание Philips, с которым вы точно оцените ламповый и органичный звук с глубокими басами. Еще более яркие впечатления от любимой музыки.

      Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

      Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Частотный диапазон
        20 – 20 000 Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Чувствительность
        113 дБ (1 кГц, 1 мВт)
        Диаметр излучателя
        32  миллиметра
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        6,0
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Одновременное подключение
        Да
        Поддерживаемый кодек
        SBC

      • Внешняя упаковка

        Длина
        21.70  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        18.50  см
        Вес брутто
        1.32  кг
        Высота
        25.50  см
        GTIN
        1 48 95229 17758 8
        Вес нетто
        0.50  кг
        Вес упаковки
        0.82  кг

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Поддержка приложения Philips Headphones
        Да
        Быстрое подключение Google
        Да
        Обновление встроенного ПО
        Да
        Тип управления
        Кнопка
        Microsoft Swift Pair
        Да

      • Питание

        Количество аккумуляторов
        1 шт.
        Время зарядки
        2  часов
        Время воспроизведения музыки (с ANC)
        50  часов
        Время воспроизведения музыки (без ANC)
        70  часов
        Быстрая зарядка
        5 mins for 4 hrs
        Вес аккумулятора (общий)
        9.52  г
        Емкость аккумулятора (наушники)
        500  mAh
        Тип аккумулятора (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)

      • Размеры упаковки

        Высота
        24.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        19.85  см
        Глубина
        5.5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 17758 1
        Вес брутто
        0.332  кг
        Вес нетто
        0.168  кг
        Вес упаковки
        0.164  кг

      • Габариты изделия

        Высота
        17.84  см
        ширина
        15.84  см
        Глубина
        7.37  см
        Вес
        0.156  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Да

      • Дизайн

        Цвет
        Голубой
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем
        Складная конструкция
        Плоская/вовнутрь
        Заполняющий уши материал
        Синтетическая кожа
        Плотная посадка
        Накладные
        Тип чашки
        Закрытого типа

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20803 2

      • Возможности ANC

        Технология ANC
        FB
        Микрофон для активного шумоподавления
        3 микрофона
        ANC (активное шумоподавление)
        Да

      • Голосовой ассистент

        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Apple Siri
        • Google Ассистент
        Активация по голосу
        Нажмите многофункциональную кнопку
        Поддержка голосового ассистента
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Пластиковый корпус
        содержит 71 % сертифицированного GRS переработанного б/у поликарбоната TE-00132492

      Эксклюзивные предложения

      Расширенную гарантию на выбранные продукты 

      Полезные советы

