Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно регулировать шумоподавление, настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.