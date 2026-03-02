Ключевые слова для поиска
TAH4500PK/00
На пути к идеальному звуку
Если вам нужны максимально комфортные наушники с шумоподавлением для повседневного использования, вы пришли по адресу. Оцените насыщенное звучание с четкими басами даже на малой громкости. А сменные амбушюры и аккумулятор обеспечат комфорт и эффективность на долгие годы.Узнать обо всех преимуществах
Накладные наушники
Точно откалиброванные 32-мм излучатели и динамичные басы обеспечат насыщенный звук с различимыми низкими частотами даже на малой громкости. При просмотре фильмов или в играх вы можете включить режим минимальной задержки в нашем приложении.
Мягкие амбушюры из искусственной кожи и мягкое регулируемое оголовье обеспечивают максимально комфортную посадку. С течением времени для поддержания герметичности можно заменить износившиеся амбушюры с эффектом памяти на новые. Также можно заменить литий-ионный аккумулятор наушников, когда он перестанет долго держать заряд.
Активное шумоподавление устраняет внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любимой музыке, подкастах и общении. Включите его в автоматическом режиме или настройте, как вам удобно, в приложении Philips Headphones.
Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Android Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
Без шумоподавления заряда аккумулятора хватит на 70 часов воспроизведения, а с шумоподавлением — на 50 часов. Всего 5 минут зарядки хватит еще на 4 часа прослушивания.
Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.
Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно регулировать шумоподавление, настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.
Особые излучатели в этих наушниках откалиброваны под фирменное звучание Philips, с которым вы точно оцените ламповый и органичный звук с глубокими басами. Еще более яркие впечатления от любимой музыки.
Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.
